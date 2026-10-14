Apple Martin: Z rodinných fotografií rovnou na Chloé
Jedním z nejvýraznějších momentů pařížského týdne módy byl debut dvaadvacetileté Apple Martin, dcery Gwyneth Paltrow a frontmana kapely Coldplay Chrise Martina. Na přehlídce Chloé jaro/léto 2027, kterou připravila kreativní ředitelka Chemena Kamali, se objevila v dlouhých bílých bohémských šatech s romantickými volány a výraznými dřevěnými platformami.
Apple přitom není v módě úplným nováčkem. Pro Chloé už dříve fotila kampaň a objevila se také v projektech značek Self-Portrait a Gap Studio, kde pózovala společně se svou matkou. Přehlídkové molo ale představovalo další krok. A možná také definitivní odpověď na otázku, zda Apple zůstane jen slavnou dcerou, kterou občas fotografové zachytí na módní akci.
Ella Bleu Travolta: Hollywoodské příjmení v Miu Miu
O několik dní později přišla řada na další slavnou dceru. Šestadvacetiletá Ella Bleu Travolta, jejímž otcem je herec John Travolta a matkou zesnulá Kelly Preston, debutovala na pařížském mole Miu Miu. Na přehlídce jaro/léto 2027 se prošla po výrazně fialovém mole, na kterém se vedle profesionálních modelek objevily také herečky Olivia Colman a Emma Corrin.
Pro Ellu, která se věnuje také herectví a hudbě, šlo o další rozšíření kariéry mimo svět, v němž se proslavili její rodiče. A Miu Miu? To má pro slavné dcery očividně slabost.
Sunday Rose Kidman-Urban: Dcera Nicole Kidman už není začátečnice
Zatímco Apple a Ella zažily své první velké runway momenty, osmnáctiletá Sunday Rose Kidman-Urban už má za sebou několik sezon. Dcera Nicole Kidman a hudebníka Keitha Urbana debutovala v roce 2024 na přehlídce Miu Miu. Od té doby spolupracovala také s Diorem a objevila se na dalších významných módních akcích.
Během letošního fashion month se prošla na Vogue World v Miláně a v Paříži předváděla mimo jiné pro Valentino. A móda se postupně stává rodinnou záležitostí. Nicole Kidman se během pařížského týdne objevila na přehlídce Chanel se svou mladší dcerou Faith, která zatím spíše objevuje svět módních akcí z první řady. Jedna dcera na mole, druhá v publiku. Nicole má letos během Fashion Weeku poměrně nabitý rodinný program.
Lily Brant: Když se modeling dědí po matce
Možná nejvýraznější generační moment ale nabídla přehlídka Alaïa. Jednadvacetiletá Lily Brant, dcera supermodelky Stephanie Seymour a podnikatele Petera Branta, si zde odbyla svůj runway debut. A nešlo o náhodně vybranou značku.
Právě Alaïa patřila mezi módní domy, které pomáhaly formovat kariéru její matky v osmdesátých letech. Lily se na svůj debut připravovala mimo jiné chůzí na běžeckém pásu v podpatcích vypůjčených z matčina šatníku.
Slavné příjmení jako nejžádanější módní doplněk?
Pojem nepo baby už několik let vyvolává debaty o privilegiích a přístupu k příležitostem. V módním průmyslu přitom nejde o žádnou novinku. Kaia Gerber, Lila Moss nebo Kendall Jenner dávno ukázaly, že modelingová kariéra může začít s příjmením, které celý svět zná.
Současná generace ale působí, jako by se za tuto výhodu už ani nesnažila omlouvat. Pro značky je spolupráce s dětmi celebrit atraktivní z poměrně jednoduchého důvodu. Známé jméno okamžitě přitáhne pozornost, propojí módu s popkulturou a přinese příběh, který se šíří daleko za hranice módních médií.
To ovšem neznamená, že slavné příjmení automaticky zaručuje dlouhou kariéru. Pozornost získaná díky rodičům je jedna věc. Udržet si místo na mole několik sezon po sobě už vyžaduje něco dalšího. Ať už ale debatu o nepo babies vnímáme jakkoliv, jedno je z letošního Fashion Weeku patrné.
Děti Hollywoodu už nechtějí jen nejlepší místa v první řadě. Chtějí být důvodem, proč se tam ostatní přišli dívat.