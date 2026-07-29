Je basketbalová móda zpět?
Basketbal a móda dnes jdou ruku v ruce. Stačí se podívat na tunely před zápasy NBA nebo na samotného Shaie Gilgeouse-Alexandera, který patří mezi nejlépe oblékané sportovce současnosti. Není proto překvapením, že i jeho první podpisový model pro Converse dostává stále odvážnější podobu.
Po úspěšném debutu představuje značka novou verzi SHAI 001 Snakeskin. Dominantou tenisky je reliéfní svršek s motivem hadí kůže v tlumených hnědých tónech, který doplňují černé detaily a výrazná robustní silueta. Výsledek působí luxusněji než většina současných basketbalových modelů a bez problémů obstojí i mimo palubovku.
Sportovní boty jako módní doplněk
Converse tím navazuje na trend, kdy se výkonnostní basketbalové boty stávají plnohodnotnou součástí streetwearu. A právě Shai Gilgeous-Alexander je jedním z hráčů, kteří tuto proměnu nejvíce reprezentují. Kanadský basketbalista je známý nejen svými výkony na hřišti, ale i odvážným osobním stylem, díky němuž pravidelně dominuje módním žebříčkům během sezony NBA.
Nové SHAI 001 připomínají módní doplněk, který si klidně dokážete představit k oversized džínům a mikině.
Proč zrovna hadí vzor?
Hadí motiv navíc letos zažívá výrazný návrat. Objevuje se na teniskách, kabelkách i oblečení a Converse ukazuje, že své místo má i na basketbalové scéně. Místo výrazných barev sází na texturu, která modelu dodává charakter, aniž by působil přeplácaně.
Pokud první SHAI 001 ukázaly, že Converse bere basketbal znovu vážně, nová Snakeskin edice potvrzuje ještě jednu věc: nejzajímavější basketbalové tenisky současnosti už nemusí vznikat jen u tradičních hráčů jako Nike nebo adidas. Converse si buduje vlastní cestu a dělá to opravdu stylově!