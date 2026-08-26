Colman Domingo nosí Polo Ralph Lauren
Herec, který se v posledních letech stal jedním z nejzajímavěji oblékaných mužů Hollywoodu, vyrazil na Jimmy Kimmel Live! v kompletním looku od Polo Ralph Lauren. Harrington bunda, polo tričko, kraťasy, madrasová kšiltovka, bílé ponožky a vínové mokasíny. A samozřejmě límeček. Vytažený přesně tak, jak se to kdysi dělalo. Na papíře to zní trochu jako outfit člověka, který tráví víkendy v country clubu a každé ráno čte Wall Street Journal. Na Domingovi ale funguje úplně jinak.
Preppy, ale bez country clubu
Na tomhle outfitu je nejlepší, že si z preppy módy bere přesně tolik, kolik potřebuje. Nic víc. Klasické americké oblečení má totiž jednu malou nevýhodu. Když nejste opatrní s vrstevením, můžete vypadat jako někdo, kdo se právě chystá na přijímačky na Yale. Což se ale v tomto případě určitě nestalo!
Ano, můžete si vyhrnout límeček. Ale opatrně
Tady přichází část, která by měla zajímat každého muže, který právě přemýšlí, jestli má doma ještě šanci zachránit svoje staré polo tričko. Má. Ale samotný vytažený límeček z vás Colmana Dominga neudělá. Tenhle detail funguje právě proto, že je součástí celého outfitu. Domingo nepřidává límeček k džínám a tričku, aby vypadal „víc stylově“. Celý look čerpá inspiraci z amerického Ivy stylu, ale jednotlivé kousky jsou dost uvolněné a streetstylové na to, aby nepůsobily jako uniforma.
Proč to najednou vypadá dobře?
Protože Domingo chápe jednu věc, na kterou se při oblékání občas zapomíná: pravidla jsou užitečná hlavně ve chvíli, kdy víte, kdy je porušit. Preppy styl nikdy nebyl jen o polo tričku a mokasínech. Je o určitém způsobu oblékání, který vychází z americké tradice, sportu a univerzitního stylu. Domingo si z něj bere základ, ale přidává vlastní energii. A možná právě proto jeho outfit nepůsobí jako návrat do roku 2007.