35 stupňů? Tohle nosí muži, kteří mají styl i během největších veder


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LONDÝN, ANGLIE – 9. června: Digitální influencer a model Matthias Geerts má na sobě tričko Samsoe & Samsoe, kalhoty A(LeFRUDE)E a sluneční brýle Bose. Společnost mu dělá digitální influencer a model Dennis Van Peel, který má na sobě sluneční brýle Strellson, košili Gant a kalhoty Weekday, během pánského týdne módy London Fashion Week Men’s v červnu 2019, dne 9. června 2019 v Londýně v Anglii. (Foto: Kirstin Sinclair/Getty Images) | foto: Kirstin Sinclair, Getty Images

  13:00
Ve chvíli, kdy teploty překročí třicítku, většina mužů sáhne po prvním tričku a kraťasech, které najde ve skříni. Jenže právě léto nejvíc prověří, jestli máte styl. Tyto kousky letos nosí muži, kteří vypadají dobře i ve dnech, kdy asfalt doslova taje.

Oblékat se dobře v zimě je vlastně snadné. Máte kabát, šálu nebo svetr. Vrstvy, které dokážou zachránit i průměrný outfit. Léto nic takového neodpouští. Jakmile zůstanete v košili nebo tričku, je vidět úplně všechno. Střih, materiál i to, jestli jste nad tím ráno vůbec přemýšleli.

Možná právě proto letos nepřichází žádná módní revoluce. Spíš návrat ke kouskům, které fungují už desítky let. Vidět to bylo na přehlídkách i v ulicích během letošních pánských týdnů módy v Miláně a Paříži.

MILÁN, ITÁLIE – 21. června: Host má krátké kudrnaté tmavě hnědé vlasy, černé...

Lněná košile nikdy nezklame

Existuje důvod, proč se len každé léto vrací do kolekcí téměř všech značek. Nejen že dobře vypadá, ale hlavně funguje přesně tak, jak od letního oblečení očekáváte. Je lehký, prodyšný a ani po několika hodinách na slunci nepůsobí těžce.

MILÁN, ITÁLIE – 20. června: Pierre Painchaud má krátké rovné zrzavé vlasy a na...

A ještě jedna věc. Přestaňte řešit, že se mačká. Právě lehce zmačkaný len je součástí jeho charakteru. Dokonale vyžehlená lněná košile většinou vydrží jen cestu z domu.

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Pletené polo je lepší než obyčejné tričko

Bílé tričko je klasika, ale někdy mu chybí osobnost. Pletené polo je jedním z těch kousků, které vypadají nenápadně, přesto celý outfit posunou o úroveň výš. Má stejnou lehkost jako tričko, ale díky struktuře působí elegantněji.

Stačí ho doplnit jednoduchými kalhotami nebo bermudami a není potřeba vymýšlet nic dalšího.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 8. března: João Guilherme má na sobě bílé texturované...

Bermudy místo sportovních kraťasů

Ne všechny kraťasy jsou stejné. Sportovní šortky patří na tenisový kurt nebo do posilovny. Do města fungují mnohem lépe dobře střižené bermudy z bavlny nebo lnu, ideálně v neutrálních odstínech. Jsou dostatečně pohodlné do horka, ale zároveň nepůsobí, jako byste právě vyrazili na trénink.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 27. června: Scott Staniland má na sobě tmavě modrou džínovou...
PARIS, FRANCE - JUNE 28: A guest wears medium-length curly brown hair, black...

Mokasíny jsou pohodlnější, než si myslíte

Mnoho mužů automaticky sáhne v létě po teniskách. Jenže právě ty bývají během největších veder často nejméně pohodlnou volbou. Nevyztužené semišové mokasíny nebo loafers z měkké kůže jsou překvapivě lehké, noha v nich lépe dýchá a navíc fungují téměř ke všemu. Ke kraťasům, lněným kalhotám i obleku bez kravaty.

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Stylové sluneční brýle udělají víc než cokoliv jiného

Některé doplňky člověk nosí proto, že musí. Ty nejlepší proto, že chce. Sluneční brýle patří do druhé skupiny. Jsou první věcí, které si na obličeji všimnete a často určují náladu celého outfitu. Letos se vracejí subtilnější kovové obroučky, klasické pilotky i takzvané profesor brýle, které jsme v posledních měsících vídali na hercích, sportovcích i během pánských fashion weeků.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 28. června: Host má středně dlouhé kudrnaté hnědé vlasy, černé...
LONDÝN, ANGLIE – 9. června: Digitální influencer a model Matthias Geerts má na sobě tričko Samsoe & Samsoe, kalhoty A(LeFRUDE)E a sluneční brýle Bose. Společnost mu dělá digitální influencer a model Dennis Van Peel, který má na sobě sluneční brýle Strellson, košili Gant a kalhoty Weekday, během pánského týdne módy London Fashion Week Men’s v červnu 2019, dne 9. června 2019 v Londýně v Anglii. (Foto: Kirstin Sinclair/Getty Images)
MILÁN, ITÁLIE – 20. června: Model má krátké kudrnaté hnědé vlasy, kulaté zlaté sluneční brýle s tmavými skly, tmavě modré oversized tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, béžové široké šortky ke kolenům s šedými postranními pruhy, stříbrný náramek a modré žabky. V ruce drží chytrý telefon. Snímek byl pořízen před přehlídkou Dolce & Gabbana během milánského týdne pánské módy pro kolekci jaro/léto 2027 dne 20. června 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
MILÁN, ITÁLIE – 21. června: Host má krátké kudrnaté tmavě hnědé vlasy, černé obdélníkové sluneční brýle, béžovou semišovou bomber bundu od značky Prada, bílou pletenou polokošili od značky Prada, k ní ladící bílé šortky od značky Prada a béžovou tašku přes rameno z nákladového materiálu od značky Prada. Snímek byl pořízen před přehlídkou Prada během milánského týdne pánské módy pro kolekci jaro/léto 2027 dne 21. června 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
PAŘÍŽ, FRANCIE – 27. června: Scott Staniland má na sobě tmavě modrou džínovou košili s dlouhými rukávy zapnutou na knoflíky, přes ni další tmavě modrou džínovou košili s kapsami a rozepnutými rukávy, černý kožený pásek, krémové džínové šortky, černé hodinky a lesklé tmavě hnědé pletené kožené mokasíny. Snímek byl pořízen před přehlídkou Officine Générale během pařížského týdne pánské módy pro kolekci jaro/léto 2026 dne 27. června 2025 v Paříži ve Francii. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
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