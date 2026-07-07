Oblékat se dobře v zimě je vlastně snadné. Máte kabát, šálu nebo svetr. Vrstvy, které dokážou zachránit i průměrný outfit. Léto nic takového neodpouští. Jakmile zůstanete v košili nebo tričku, je vidět úplně všechno. Střih, materiál i to, jestli jste nad tím ráno vůbec přemýšleli.
Možná právě proto letos nepřichází žádná módní revoluce. Spíš návrat ke kouskům, které fungují už desítky let. Vidět to bylo na přehlídkách i v ulicích během letošních pánských týdnů módy v Miláně a Paříži.
Lněná košile nikdy nezklame
Existuje důvod, proč se len každé léto vrací do kolekcí téměř všech značek. Nejen že dobře vypadá, ale hlavně funguje přesně tak, jak od letního oblečení očekáváte. Je lehký, prodyšný a ani po několika hodinách na slunci nepůsobí těžce.
A ještě jedna věc. Přestaňte řešit, že se mačká. Právě lehce zmačkaný len je součástí jeho charakteru. Dokonale vyžehlená lněná košile většinou vydrží jen cestu z domu.
Pletené polo je lepší než obyčejné tričko
Bílé tričko je klasika, ale někdy mu chybí osobnost. Pletené polo je jedním z těch kousků, které vypadají nenápadně, přesto celý outfit posunou o úroveň výš. Má stejnou lehkost jako tričko, ale díky struktuře působí elegantněji.
Stačí ho doplnit jednoduchými kalhotami nebo bermudami a není potřeba vymýšlet nic dalšího.
Bermudy místo sportovních kraťasů
Ne všechny kraťasy jsou stejné. Sportovní šortky patří na tenisový kurt nebo do posilovny. Do města fungují mnohem lépe dobře střižené bermudy z bavlny nebo lnu, ideálně v neutrálních odstínech. Jsou dostatečně pohodlné do horka, ale zároveň nepůsobí, jako byste právě vyrazili na trénink.
Mokasíny jsou pohodlnější, než si myslíte
Mnoho mužů automaticky sáhne v létě po teniskách. Jenže právě ty bývají během největších veder často nejméně pohodlnou volbou. Nevyztužené semišové mokasíny nebo loafers z měkké kůže jsou překvapivě lehké, noha v nich lépe dýchá a navíc fungují téměř ke všemu. Ke kraťasům, lněným kalhotám i obleku bez kravaty.
Stylové sluneční brýle udělají víc než cokoliv jiného
Některé doplňky člověk nosí proto, že musí. Ty nejlepší proto, že chce. Sluneční brýle patří do druhé skupiny. Jsou první věcí, které si na obličeji všimnete a často určují náladu celého outfitu. Letos se vracejí subtilnější kovové obroučky, klasické pilotky i takzvané profesor brýle, které jsme v posledních měsících vídali na hercích, sportovcích i během pánských fashion weeků.