Módní styl slovenské zpěvačky Adély je stejně výrazný jako ona sama. Paparazzi ji v ulicích New Yorku často zachycují v džínách, s vintage kabelkou a v černých tabi shoes. Jindy si zpěvačka hitu Ain’t in LA vyrazí v pyžamových kalhotách a oversize mikině, jako by si s módou nedělala těžkou hlavu.
Ale jakmile dojde na společenskou událost, Adéla Jergová z Bratislavy přepíná do gala polohy. Slavnostní večeře v Los Angeles, červené koberce, setkání se slavnými osobnostmi a důležitá vystoupení si žádají velkolepé róby a pořádnou dávku dramatičnosti. Jsme si jistí, že Adéla v hudbě ani v módě ještě neřekla poslední slovo.
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