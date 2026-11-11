Čím uhranula Ameriku? Módní styl slovenské zpěvačky Adély je nepřehlédnutelný


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Adela vystupuje na pódiu Gallery Stage na festivalu v Readingu, 2026 | foto: Cristina Massei / Alamy / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  18:00
Dvaadvacetiletá hudebnice Adéla právě dobývá Ameriku. S debutovým albem Prima obsadila žebříčky hitparád a vystoupením v The Tonight Show Jimmyho Fallona se zařadila mezi nejvýraznější tváře současného popu. Po boku kterých hvězd se Adéla objevila? A jaká obuv je její nejoblíbenější?
Adela hovoří v pořadu „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ v New Yorku, 2026.
Adéla, Airbnb.org Gala, Los Angeles, Kalifornie, USA – 28. října 2026
Hudebníčka Adéla a její přítel Jackson Shanks odcházeli z večeře v oblíbené restauraci Bar Pitti v New Yorku. Pár se na večeři vydal po vystoupení v pořadu „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Drželi se za ruce, když šli po chodníku, přičemž Adéla měla na sobě černé kožené bundy, průsvitného hnědého topu a modrých džínách zářivě růžové vlasy.
Adéla byla vyfotografována, jak večer vychází z obchodu v odvážném módním outfitu. Hvězda byla zachycena při vystupování z černého SUV. Měla na sobě výrazné krátké růžové šaty s průsvitným černým puntíkovaným vrškem a strukturovaný korzetový top, který skvěle ladí s jejími zářivě růžovými vlasy. Vzhled doplnila černými lodičkami s špičatou špičkou a malou černou kabelkou, když procházela před budovou. BACKGRID USA 22. ŘÍJNA 2026
Slovenská zpěvačka, skladatelka a tanečnice Adéla vystupuje na pódiu Crane Stage během posledního dne festivalu Portola, v neděli 27. září 2026.
13 fotografií

Módní styl slovenské zpěvačky Adély je stejně výrazný jako ona sama. Paparazzi ji v ulicích New Yorku často zachycují v džínách, s vintage kabelkou a v černých tabi shoes. Jindy si zpěvačka hitu Ain’t in LA vyrazí v pyžamových kalhotách a oversize mikině, jako by si s módou nedělala těžkou hlavu.

Ale jakmile dojde na společenskou událost, Adéla Jergová z Bratislavy přepíná do gala polohy. Slavnostní večeře v Los Angeles, červené koberce, setkání se slavnými osobnostmi a důležitá vystoupení si žádají velkolepé róby a pořádnou dávku dramatičnosti. Jsme si jistí, že Adéla v hudbě ani v módě ještě neřekla poslední slovo.

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