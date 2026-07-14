Hvězdný tenista obléká značku Nike už od roku 2022 a spolupráci s ní si dlouhodobě chválí. „Nike mi opravdu skvěle rozumí. Vědí, co mám rád a co ne. Je to úplně jiný pocit než spolupráce s jinými značkami,“ řekl Sinner v nedávném rozhovoru pro GQ.
Tohle fungující spojení bylo vidět i na letošním finále mužské dvouhry na Wimbledonu. Sinner totiž nastoupil na kurt v modelu Nike GP Challenge 1.5, což jsou tenisové boty pro tvrdé povrchy, stavěné na rychlé a agresivní pohyby, které mu právě pomohly obhájit wimbledonský titul.
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Bota má vzduchovou jednotku Air Zoom ve špičce pro razantnější první krok, další v patě pro oporu a pevnou plastovou destičku ve středové části pro stabilitu při pohybech do stran. Síťování botu pevně drží na místě, zatímco zesílená guma kolem špičky má vydržet i pořádnou zátěž.
Jedná se tedy o velmi profesionální tenisovou obuv pro velmi seriózní hráče. A koupit si ji můžete, ale jen ne přesně tu, kterou nosí sám Sinner.
Italův pár GP Challenge 1.5 je totiž takzvaná PE bota (zkratka pro „Player Exclusive“, tedy exkluzivní model pro konkrétního hráče). Vychází sice ze stejného tvaru, jaký lze koupit běžně, ale jeho verze má speciální bílo-zelenou barevnou kombinaci vytvořenou jen pro něj. Na jazyku boty je navíc stříbrná destička odkazující na jeho loňské vítězství na Wimbledonu . Takže ano, jeho tenisky jsou světové unikáty.
Zajímavostí je, že jde vlastně o první wimbledonský titul, který Sinner získal právě v modelu GP Challenge 1.5. Loni zvedal trofej ještě v jeho předchůdci, modelu GP Challenge 1. Jako debut tenisky je to tedy víc než povedené.
Tak či tak si zkrátka dané tenisky nekoupíte. Dobrá zpráva ale je, že běžný model GP Challenge 1.5 ano. Nebude sice v Sinnerově barevném provedení ani se stříbrnou destičkou na jazyku, ale podrážka Air Zoom, stabilizační technologie i všechno ostatní tam zůstávají. V kamenných prodejnách Nike je tenisky možné zakoupit za zhruba 2500 Kč.