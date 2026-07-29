Christopher Nolan a boty UGG
Existují režiséři, kteří řeší každý detail záběru. A pak je tu Christopher Nolan. Muž, který dokáže proměnit natáčení v téměř posvátný rituál, kde má své místo úplně všechno. Nebo spíš skoro všechno. Jedna věc totiž na jeho place nemá šanci projít, a jsou to UGG boty.
Ano, přesně ty pohodlné, huňaté boty, které si oblíbily celebrity od Adama Sandlera až po Timothéeho Chalameta. Na place Nolanova nového filmu The Odyssey ale mají stopku. Není to přitom žádný módní snobismus. Režisér sám přiznává, že jsou pohodlné a dokonce vlastní několik párů. Jenže během natáčení podle něj představují něco, co nechce riskovat a tou je připomínka současného světa.
Když jedna bota zničí iluzi
V rozhovoru pro CBS Mornings vysvětlil, že i zdánlivě nepodstatné detaily dokážou herce vytrhnout z atmosféry natáčení. Moderní huňaté pantofle podle něj fungují jako „signál současnosti“. A právě tomu se snaží vyhnout.
Je to možná zvláštní logika, ale vlastně dokonale vystihuje jeho přístup k filmu. Nolan dlouhodobě sází na maximální autenticitu, praktické efekty a prostředí, které hercům pomáhá zůstat v roli.
Není to jediné pravidlo
Fanoušci Christophera Nolana dobře vědí, že zákaz UGG není jedinou zvláštností jeho natáčení. Už roky prosazuje například minimální používání mobilních telefonů na place a snaží se, aby celý štáb zůstával maximálně soustředěný na práci. Herci opakovaně popisují jeho natáčení jako prostředí, kde je každý plně přítomný a nic zbytečně nerozptyluje. Právě díky tomu vzniká atmosféra, která je dnes v hollywoodských produkcích spíš výjimkou než pravidlem.
Paradox? Mimo plac jsou UGG populárnější než kdy dřív
Ironií je, že zatímco Nolan je na place nechce ani zahlédnout, ve světě módy zažívají UGG další velký návrat. Nosí je hudebníci, sportovci i hollywoodské hvězdy, a značka pravidelně spolupracuje s designéry i influencery. Komfort se stal novým luxusem a UGG znovu patří mezi nejžádanější zimní boty.