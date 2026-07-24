Odyssea od Christophera Nolana je, jak už název napovídá, adaptací stejnojmenného eposu připisovaného Homérovi, který patří k nejstarším dochovaným dílům západní literatury a měl vzniknout v 8. či 7. století před naším letopočtem.
V hlavní roli se ve filmu představuje Matt Damon, po jeho boku pak Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o a Anne Hathaway. Za kostýmy stojí Ellen Mirojnick, známá mimo jiné tím, že stála za kostýmy pro seriál Bridgertonovi nebo poslední Nolanův film Oppenheimer.
Už od vydání prvního traileru se ale okolo kostýmů snáší na film vlna kritiky. Na sociálních sítích se objevily tisíce komentářů o tom, že kostýmy nejsou historicky přesné a nemají s daným obdobím nic společného.
Ne všichni ale kritiku sdílejí. Třeba módní účet Diet Prada glosoval, že internet filmu vyčítá historickou nepřesnost, ačkoliv jde o adaptaci eposu, který se nezakládá na historii. Jeden z nejznámějších make-up umělců Jordan Liberty zase pod stejným příspěvkem podotkl, že postavy ve filmu mluví anglicky, takže historická přesnost zjevně není hlavní prioritou tvůrců, navíc jde o film, ne o dokument.
Mají kritici pravdu?
Server Collider se na spor podíval i z ryze historického hlediska a došel k závěru, že kostýmy skutečně neodpovídají realitě daného období. Příběh se totiž odehrává v mykénské době, která skončila zhruba ve 12. století před naším letopočtem, tedy o několik staletí dřív, než žil samotný Homér. Tehdejší řecká zbroj byla vyráběna převážně z bronzu, tedy materiálu, který se s dobovými technologiemi obtížně tvaroval, takže zbroje sestávaly z více plátů a působily objemněji, zároveň ale byly mnohem barevnější a lesklejší, než jak je vidíme ve filmu. Přilby s hřebeny z koňských žíní sice tehdy skutečně existovaly, často je ale doplňovaly další ozdoby, například rohy, které měly nahánět strach nepříteli.
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Odysseova helma ve filmu navíc odpovídá takzvané korintské přilbě, která byla populární až od archaické doby, tedy později, a jeho výstroj působí, jako by byla vyrobena spíš ze železa než z bronzu. Zbroj postavy Agamemnona je z historického hlediska téměř úplná fikce. I kostým Telemacha (Tom Holland) je sporný, protože místo trička s véčkovým výstřihem by tehdejší muž měl na sobě spíš tuniku typu chitón nebo plášť chlamys.
Na druhou stranu Collider připomíná, že ani Ilias, ani Odyssea nejsou doloženými historickými fakty, ale ústně předávanými příběhy, které až v archaické době někdo, má se za to, že právě Homér, ačkoliv i jeho existence je sporná, sesbíral do podoby eposu. Otázka tedy zní, čemu dát přednost: historické přesnosti, nebo věrnosti samotnému literárnímu dílu, které navíc zobrazuje spíše dobu svého vzniku než dobu, v níž se příběh odehrává.
Pak už je asi na každém z nás, jestli stojíme za názorem, že se Nolan musí držet historie, nebo má jako současný umělec právo si epos přizpůsobit. Historické realitě totiž neodpovídaly ani filmy 300: Bitva u Thermopyl nebo Trója s Bradem Pittem.
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Odyssea je nyní v kinech už týden a spor o kostýmy diváky rozděluje dál. Nolanovi to může být ale docela jedno, jelikož navzdory tomu se film stal komerčně nejúspěšnějším Nolanovým počinem vůbec. Podle údajů studia Universal Pictures vydělal snímek už během úvodního víkendu celosvětově 264,1 milionu dolarů (cca 5,5 miliardy korun), čímž překonal dosavadní rekordy a stal se nejvýdělečnějším otevíracím víkendem v celé režisérově kariéře.