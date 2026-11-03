Na obálce nikdy nebudeš, tvrdil. Jak Avedon před 60 lety vytvořil z Cher módní ikonu


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Americká umělkyně Cher v hotelovém pokoji v Paříži, v prosinci 1966. | foto: ČTK / AP

Karolína Minaříková Krupková
  14:00
Zpěvačka Cher bořila v 60. letech nejen žebříčky hitparád, ale i zažité představy o kráse. Svým výrazným vzhledem učarovala šéfredaktorce magazínu Vogue, Dianě Vreeland, i fotografovi Richardu Avedonovi a otevřela si dveře do světa vysoké módy.

Psal se rok 1966 a dvacetiletá zpěvačka Cher byla na začátku své hudební kariéry. Rádia tehdy okupovala písnička I Got You Babe, kterou nazpívala se svým manželem Sonnym. Následovalo koncertní turné po Spojených státech i Evropě, Sonny s Cher se objevovali v televizních pořadech, a svými výraznými outfity se stali vzory pro mladou generaci ovlivněnou hnutím hippies.

Sonny a Cher, manželské duo popových zpěváků, vystoupili ve švédské televizi 8. září 1966.
Cher Bono se svým manželem Sonnym Bonem na letišti v Hamburku, Německo - 01.09.1966
Cher, 1966.
Sonny a Cher se v noci 11. prosince 1966 připojili k teenagerům na Sunset Stripu v Hollywoodu, kde pokračují protesty proti přísnému vymáhání zákazu vycházení a nařízení o potulování se po městě.
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Jako populární hudební hvězda nemohla Cher chybět na bujarých večírcích. A právě na jednom z nich se dívka s hlubokým hlasem setkala s Dianou Vreeland, šéfredaktorkou amerického časopisu Vogue. Cher s havraními vlasy a výrazným profilem Vreeland okamžitě zaujala a rozhodla se dostat ji na stránky svého časopisu. K focení si přitom vybrala toho nejpovolanějšího – Richarda Avedona, dvorního fotografa této módní bible.

V ateliéru na Manhattanu následně vznikl čtrnáctistránkový módní editorial, v němž Avedon zachytil Cher na černobílých snímcích v sošných pózách a zdůraznil její extravagantní krásu. Ačkoli byl fotograf populární zpěvačkou fascinován, údajně prohlásil, že se její portrét na obálce časopisu nikdy neobjeví. Cher totiž neodpovídala tehdejšímu ideálu krásy, který ve světě módy představovaly především světlovlasé éterické dívky.

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Cher by Richard Avedon for Vogue, November 1966.

8. srpna 2023 v 19:34, příspěvek archivován: 2. listopadu 2026 v 10:31
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Když v listopadu 1966 konečně vyšel časopis Vogue s fotografiemi Cher, pro havraní divu se začala psát nová kapitola ve světě vysoké módy. Ze zpěvačky, která si sama šila kožešinové vesty, se postupně stala módní star. A s tou obálkou se Avedon nakonec spletl. Na titulní stránce amerického magazínu Vogue se totiž Cher objevila v dubnu 1972. Jejím autorem byl právě Richard Avedon, který tak mohl svůj mylný odhad napravit.

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