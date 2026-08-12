Módní průmysl se neustále proměňuje a luxusní značky dnes nesoupeří jen o prodeje, ale především o pozornost zákazníků v digitálním prostoru. Podle nejnovějšího Lyst Indexu za druhé čtvrtletí roku 2026 přitom zaznamenalo prudký nárůst popularity hned několik značek.
Žebříček Lyst Index vychází z chování více než 160 milionů uživatelů platformy Lyst a hodnotí několik faktorů najednou, třeba mimo jiné poptávku po produktech, zájem o značku i právě celkový vliv v digitálním prostředí.
Chanel si první místo udržel díky silnému zájmu o kolekce Coco Beach a Métiers d’Art 2026. Výrazně vzrostla i poptávka po doplňcích francouzského domu, kdy se vyhledávání slunečních brýlí Chanel za jediné čtvrtletí zvýšilo o 70 procent.
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Druhým nejúspěšnějším příběhem sezony byla značka Miu Miu, která si v žebříčku polepšila o dvě místa. Za jejím vzestupem stojí obliba pletených kabelek a spolupráce s New Balance, kdy jedním z klíčových momentů bylo, když se tenistka Coco Gauffová objevila na Wimbledonu v kouscích právě z kolekce Miu Miu x New Balance. Třetí místo obsadil Dior, do první pětky se dále vešly Saint Laurent, Gucci a Prada.
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Mezi největší objevy sezony patří značka Phoebe Philo, která se do žebříčku dostala vůbec poprvé. Zájem publika o ni za čtvrtletí vzrostl o 29 procent.
Jeden z nejvýraznějších skoků zaznamenala značka Massimo Dutti, která si polepšila hned o osm míst, o pět příček výš se posunula i Celine. Do žebříčku se vrátil také Jacquemus, který spolu se Zimmermann a Issey Miyake vede aktuální trend středomořsky laděné dovolenkové módy.