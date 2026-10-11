Kdo je Matthieu Blazy?
Francouzsko-belgický návrhář Matthieu Blazy rozhodně nepřišel do Chanel jako neznámé jméno. Před svým nástupem vedl značku Bottega Veneta, kde si vybudoval pověst člověka, který dokáže spojit technicky mimořádně náročné řemeslo s oblečením, které lidé skutečně chtějí nosit.
Právě u Bottegy se proslavil například koženými džínami, které na první pohled vypadaly jako obyčejný denim. Zatímco jiní návrháři spoléhají na obří loga nebo šokující momenty na mole, Blazy dokáže vzbudit zájem samotným materiálem, střihem nebo nečekaným detailem.
Když byl koncem roku 2024 jmenován novým uměleckým ředitelem Chanel, očekávání byla obrovská. Po desetiletích, během nichž podobu značky určovali Karl Lagerfeld a následně Virginie Viard, přicházela výrazná změna. Blazy ale neměl v úmyslu všechno zbourat a začít znovu.
Chanel bez muzejního skla
Chanel má jeden problém, který by mu většina módních domů mohla závidět. Jeho ikonické prvky jsou natolik známé, že je rozpoznáte i bez loga.
Tvídové kostýmky, prošívané kabelky, perly, dvoubarevné lodičky. Všechno patří k nejvýraznějším symbolům luxusní módy. Jenže když se značka příliš dlouho spoléhá na vlastní historii, hrozí, že začne připomínat výstavu svých největších úspěchů. Blazy si proto vybral jiný přístup. Ikonické kousky neodstraňuje. Mění způsob, jakým je nosíme, a především to, jak se v nich můžeme cítit.
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Jeho saka jsou uvolněnější, materiály překvapivější a styling často působí, jako by se žena oblékala sama, nikoli podle přesně připraveného návodu. Vedle klasického tvídu se objevují průsvitné látky, výrazné barvy nebo nečekané proporce. A právě v tom spočívá velká část jeho úspěchu. Chanel stále vypadá jako Chanel. Jen už nepůsobí tak nedotknutelně.
Nová kolekce, Britney Spears a 95 ptáků nad molem
Nejnovější přehlídka jaro/léto 2027, představená 5. října v pařížském Grand Palais, ukázala, kam se značka během jediného roku posunula. Nad molem se vznášelo 95 obřích bílých ptáků. Blazy se podle svých slov inspiroval jejich migrací, kterou pozoroval během dovolené v jižní Itálii. Ptáci pro něj symbolizovali svobodu a proměny Gabrielle Chanel.
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Kolekce začala jemnými, téměř průsvitnými šaty a postupně přešla k výrazným tvídovým kostýmkům, krátkým sukním, pánsky střiženým kalhotám nebo večerním modelům z lehkých vrstev hedvábí. Nechyběly ani odvážnější looky. Tvídové sukně s vysokými rozparky, saka nošená na holém těle nebo tygří vzory v červenobílé kombinaci.
A zatímco nad hlavami hostů létali světelní ptáci, závěrečné defilé doprovodila Britney Spears se skladbou Gimme More. Možná nejméně očekávaný soundtrack pro módní dům, jehož zakladatelka kdysi prohlásila, že luxus musí být pohodlný, jinak luxusem není.
Celebrity už nechodí jen na přehlídky. Chanel opravdu nosí
V první řadě nejnovější přehlídky seděli Nicole Kidman, Dua Lipa, Pedro Pascal nebo Alexa Demie. Jenže pro Chanel je ještě důležitější něco jiného než seznam slavných hostů. Blazyho oblečení se postupně stává součástí jejich skutečných šatníků.
Výrazné kabáty, nové podoby klasických sak i kabelky se objevují mimo přehlídková mola. A právě to je pro luxusní módní dům důležitý signál. Nestačí vytvořit kolekci, která dobře vypadá na fotografiích. Musí také přesvědčit zákazníky, že ji chtějí vlastnit.
Když se na jaře 2026 začaly prodávat první Blazyho kolekce, před některými butiky Chanel se tvořily fronty. Zájem byl natolik výrazný, že se na sociálních sítích začalo mluvit o takzvané Blazymanii. Návrhář navíc dostal značku na první místo žebříčku Lyst Index, který sleduje zájem o módní značky a produkty na základě vyhledávání, interakcí a nákupního chování.