Znamení a symboly. Slunce, hvězdy, lev i kamélie se v nové kolekci Chanel mění v klenoty


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Náhrdelník Symbole Saphir z bílého zlata, diamantů, safírů, tyrkysu, onyxu a černého laku, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše prekolekce podzim/zima 2026/27, Chanel | foto: Foto: Jingxiong Qiao

  10:00
Chanel Jewelry Creation Studio představilo v květnu další z okouzlujících, impozantních kolekcí vysokého šperkařství Signes & Symboles. Celých osmdesát pět výjimečných kreací odkazuje na symboly francouzského domu Chanel a jeho zakladatelky Gabrielle Chanel.

Unikátní kusy tak navazují dialog mezi sluncem, hvězdnou oblohou, lvem či kamélií a rozehrávají hru mezi opulencí tvarů a čistotou geometrických linií.

Foto: Jingxiong Qiao

Asistent fotografa: Roey Peng

Kreativní vedení a styling: Jan Králíček / Dolce Vita

Make-up: Viera Dierckx / Less is More Organic Cosmetics

Vlasy: Cicci Svahn / www.callisteagency.com

Modelka: Adriana Michalovová / Elite Models Management

Produkce: Marek Jaroš Production

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Pro Gabrielle Chanel tvorba znamenala kreativní svobodu. Se stejnou ideou přistupovalo k nové kolekci vysokého šperkařství Signes & Symboles i Chanel Jewelry Creation Studio. Inspirovalo se čtyřmi symboly, jež měly nezastupitelné místo v životě módní návrhářky: geometrickým tvarem kamélie, květiny, kterou milovala nade vše; lvem, v jehož znamení se narodila a který je symbolem vysokého šperkařství domu od roku 2012; sluncem, jež odkazuje na její pobyty v milovaném Středomoří, a hvězdami, díky nimž se můžeme vrátit do dětství Gabrielle Chanel v opatství Aubazine.

Kolekce je rozdělena do čtyř kapitol: Les Imprimés, Le Lion Emblématique, Les Bijoux Talismans a Les Symboles. Každá z řad čítá výjimečné kusy, do nichž byly zasazeny neméně výjimečné drahé kameny. Opulentnost formální stránky je zvýrazněna využitím smaragdů, safírů, rubínů a diamantů neboli „drahocenné čtyřky“. Z nich vyniká například safír o váze 20,66 karátu zasazený do náhrdelníku Imprimé Lion nebo rubín o váze 9,41 karátu vybroušený do oválného tvaru v prstenu Lion Millénaire. „Moje šperky reprezentují myšlenku,“ řekla Gabrielle Chanel. Nová kolekce vysokého šperkařství Signes & Symboles bezezbytku plní její geniální odkaz a posouvá ho do současnosti.

Náhrdelník Talisman de Symboles z bílého zlata, diamantů a bílé keramiky; prsten Symbole Camélia z růžového zlata, diamantů a růžových spinelů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Imprimé Émeraude z bílého a růžového zlata, diamantů a smaragdů; náramek Lion Topaze ze žlutého zlata, diamantů, žlutých safírů, berylů, imperiálního topazu a oranžových spinelů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Lion Millénaire z bílého zlata, diamantů, rubínů a onyxu, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Čelenka Lion Rayonnant z bílého zlata a diamantů; náhrdelník Symbole Camélia Solaire z bílého a žlutého zlata, diamantů, žlutých safírů a berylů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Čelenka Lion Rayonnant z bílého zlata a diamantů, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náhrdelník Symbole Camélia z růžového zlata, diamantů a růžových spinelů, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náhrdelník Symbole Ombré z bílého zlata, diamantů, spessartinů, granátů a tyrkysu, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Talisman de Symboles z platiny, růžového zlata, diamantů, růžových safírů, modrých turmalínů a tyrkysu; prsten Symbole Emblématique z růžového zlata, diamantů, spessartinového granátu a tyrkysu, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Imprimé Émeraude z bílého a růžového zlata, diamantů a smaragdů; náramek Lion Topaze ze žlutého zlata, diamantů, žlutých safírů, berylů, imperiálního topazu a oranžových spinelů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Lion Millénaire z bílého zlata, diamantů, rubínů a onyxu; brož Symbole Camélia Solaire z bílého, žlutého a růžového zlata, diamantů, žlutých safírů a berylů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Symbole Camélia z růžového zlata, diamantů a růžových spinelů; náhrdelník Talisman de Symboles z růžového zlata, platiny, diamantů, růžových safírů, spessartinových granátů, tyrkysu, karneolu, chrysoprasu, onyxu a bílé keramiky, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Talisman de Symboles z platiny, růžového zlata, diamantů, růžových safírů, modrých turmalínů, tyrkysu, onyxu a červeného laku; prsten Symbole Emblématique z růžového zlata, diamantů, spessartinového granátu a tyrkysu, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náušnice Imprimé Émeraude z bílého a růžového zlata, diamantů a smaragdů; náramek Lion Topaze ze žlutého zlata, diamantů, žlutých safírů, berylů, imperiálního topazu a oranžových spinelů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel

Náhrdelník Symbole Saphir z bílého zlata, diamantů, safírů, tyrkysu, onyxu a černého laku, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše prekolekce podzim/zima 2026/27, Chanel
Náhrdelník Talisman de Symboles z bílého zlata, diamantů a bílé keramiky; prsten Symbole Camélia z růžového zlata, diamantů a růžových spinelů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel
Náušnice Imprimé Émeraude z bílého a růžového zlata, diamantů a smaragdů; náramek Lion Topaze ze žlutého zlata, diamantů, žlutých safírů, berylů, imperiálního topazu a oranžových spinelů, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel
Náušnice Lion Millénaire z bílého zlata, diamantů, rubínů a onyxu, kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel
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