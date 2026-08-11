Znamení a symboly. Slunce, hvězdy, lev i kamélie se v nové kolekci Chanel mění v klenoty

Unikátní kusy tak navazují dialog mezi sluncem, hvězdnou oblohou, lvem či kamélií a rozehrávají hru mezi opulencí tvarů a čistotou geometrických linií.
Foto: Jingxiong Qiao
Asistent fotografa: Roey Peng
Kreativní vedení a styling: Jan Králíček / Dolce Vita
Make-up: Viera Dierckx / Less is More Organic Cosmetics
Vlasy: Cicci Svahn / www.callisteagency.com
Modelka: Adriana Michalovová / Elite Models Management
Produkce: Marek Jaroš Production
Pro Gabrielle Chanel tvorba znamenala kreativní svobodu. Se stejnou ideou přistupovalo k nové kolekci vysokého šperkařství Signes & Symboles i Chanel Jewelry Creation Studio. Inspirovalo se čtyřmi symboly, jež měly nezastupitelné místo v životě módní návrhářky: geometrickým tvarem kamélie, květiny, kterou milovala nade vše; lvem, v jehož znamení se narodila a který je symbolem vysokého šperkařství domu od roku 2012; sluncem, jež odkazuje na její pobyty v milovaném Středomoří, a hvězdami, díky nimž se můžeme vrátit do dětství Gabrielle Chanel v opatství Aubazine.
Kolekce je rozdělena do čtyř kapitol: Les Imprimés, Le Lion Emblématique, Les Bijoux Talismans a Les Symboles. Každá z řad čítá výjimečné kusy, do nichž byly zasazeny neméně výjimečné drahé kameny. Opulentnost formální stránky je zvýrazněna využitím smaragdů, safírů, rubínů a diamantů neboli „drahocenné čtyřky“. Z nich vyniká například safír o váze 20,66 karátu zasazený do náhrdelníku Imprimé Lion nebo rubín o váze 9,41 karátu vybroušený do oválného tvaru v prstenu Lion Millénaire. „Moje šperky reprezentují myšlenku,“ řekla Gabrielle Chanel. Nová kolekce vysokého šperkařství Signes & Symboles bezezbytku plní její geniální odkaz a posouvá ho do současnosti.
Náušnice Symbole Camélia z růžového zlata, diamantů a růžových spinelů; náhrdelník Talisman de Symboles z růžového zlata, platiny, diamantů, růžových safírů, spessartinových granátů, tyrkysu, karneolu, chrysoprasu, onyxu a bílé keramiky, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel
Náušnice Talisman de Symboles z platiny, růžového zlata, diamantů, růžových safírů, modrých turmalínů, tyrkysu, onyxu a červeného laku; prsten Symbole Emblématique z růžového zlata, diamantů, spessartinového granátu a tyrkysu, oboje kolekce Signes & Symboles, Chanel High Jewelry Oblečení, vše Chanel