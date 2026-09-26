Všechno se vrací
Možná jste na ně už zapomněli. Reebok Freestyle byl svého času všude, pak ale postupně zmizel z ulic a zůstal hlavně ve starých kampaních a fotografiích. Teď se vrací. A překvapivě za to může Celine. Francouzský módní dům spojil síly s Reebokem a pro svou vůbec první sneaker spolupráci sáhl do jeho archivu. Vybral Freestyle z roku 1982, který byl původně navržen jako dámská tréninková obuv v době, kdy začínal obrovský boom aerobiku. O pár desítek let později dostává úplně jiný kontext.
Z aerobiku na módní přehlídku
Původní Reebok Freestyle se proslavil především ve fitness centrech. V osmdesátých letech se stal jedním ze symbolů tehdejšího aerobikového šílenství a postupně se z tělocvičen přesunul i do běžného šatníku. Reebok ho později vyráběl v několika podobách, včetně známé vyšší verze se dvěma pásky na suchý zip. Celine si tentokrát vybralo jeho nízkou variantu Freestyle Lo. Model nechalo vyrobit z měkké kůže a zachovalo jeho jednoduchý tvar. Žádné velké logo přes bok boty, žádné zbytečné ozdoby. Jen čisté provedení, decentní branding a typický retro vzhled.
Osm barev a jeden velký návrat
Nová verze přichází hned v osmi barevných variantách: Optic White, Black, Butter, Beige, Peanut, Dark Brown, Oxblood a Fluo Red. Od úplně nenápadných odstínů až po červenou, která už se přehlédnout nedá. Za novou podobou stojí Michael Rider, který loni převzal kreativní vedení Celine. Právě během jeho první pánské přehlídky pro značku se tenisky poprvé objevily na mole v Paříži. Pro Ridera jde zároveň o první velkou spolupráci s jinou značkou od jeho nástupu do Celine.
Celine x Reebok místo dalšího nového modelu
Celine nechtělo vymýšlet další tenisku od nuly. Vzalo něco, co už existovalo, oprášilo to a změnilo několik detailů. Na jazyku najdete logo Celine, na patě obou značek a nechybí ani společné prvky na koženém poutku. Spolupráce je zajímavá právě tím, jak málo se snaží křičet. Reebok přináší svou sportovní historii, Celine zase pařížskou módu.
Celine x Reebok Freestyle Lo se začaly prodávat v září ve vybraných prodejnách Celine a online. Takže pokud vám poslední dobou připadá, že jste už všechny možné retro tenisky viděli, možná je čas oprášit jednu, kterou jste skoro zapomněli.