Rider novou podobu tenisky popisuje jako „dvojí dědictví pařížské ulice a amerického pohybu“. Právě kontrast mezi francouzskou módní tradicí a americkou sportovní kulturou se stává hlavním motivem celé spolupráce. Celine a Reebok podle něj spojuje podobné napětí mezi dědictvím a pohybem vpřed, minulostí a současností.
Freestyle Lo si zachovává svou charakteristickou siluetu, nově ale přichází v měkké a poddajné kůži, která teniskám dodává přirozeně obnošený vzhled. Kolekce nabídne celkem osm barevných variant, a to od odstínů Peanut, Oxblood, Dark Brown, Fluo Red a Butter až po klasickou bílou, černou a béžovou.
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Výrazná práce s barvou je ostatně jedním z typických prvků Riderova rukopisu. Syté primární odstíny rád staví vedle tradičnějších tónů, které odkazují na charakteristické buržoazní prvky značky Celine.
Teniska, která překonala desetiletí
Příběh modelu Freestyle Lo se začal psát v roce 1982, kdy ho návrhář Angel Martinez vytvořil s cílem oslovit především ženy v době rostoucí popularity aerobiku. Z původně sportovního modelu se postupně stal jeden z nejvýraznějších unisex designů značky Reebok.
Na úspěch Freestyle Lo navázala také vyšší varianta Freestyle Hi, která se vyznačuje dvojicí suchých zipů. Samotný nízký model však Reebok v různých podobách nabízí dodnes a jeho charakteristická silueta se postupně stala součástí módní i streetwearové historie.
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Osm barev, jeden ikonický model
Spolupráce Celine x Reebok bude po launch akci během New York Fashion Week dostupná od 12. září ve vybraných prodejnách po celém světě, píše Wallpaper.
Rider tak svou první velkou spoluprací pro Celine propojuje dva odlišné světy a zároveň ukazuje, že některé ikonické siluety nepotřebují radikální změnu. Stačí jim nový kontext, materiál a pořádná dávka barev.