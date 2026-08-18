Tak jaká je pánská kolekce Celine SS27?
Ještě nedávno jste nemuseli ani vidět logo. Stačilo se podívat na siluetu. Úzké černé džíny, kožená bunda, špičaté boty, brýle a trochu toho pařížského rock’n’rollu. Celine pod Hedim Slimanem měla velmi jasný rukopis a muži, kteří ji nosili, často vypadali, jako by právě odcházeli z backstage koncertu. Teď se karta obrací.
Po Slimaneovi přichází Michael Rider a s ním Celine, která je na první pohled mnohem méně teatrální. Jeho první pánská kolekce pro jaro a léto 2027 vůbec nepůsobí jako snaha okamžitě vytvořit nový módní kult. Rider pracuje s věcmi, které už známe. Košile, saka, džíny, mikiny, sportovní kousky, volnější kalhoty. Nic, co by samo o sobě mělo způsobit módní revoluci. Jenže právě jejich kombinace dává kolekci charakter. Oblečení nepůsobí, že bylo vytvořené pro jeden konkrétní moment. Spíš jako šatník běžného člověka.
Mění Michael Rider Celine?
Michael Rider přitom rozhodně není nováčkem. Před návratem do Celine působil jako kreativní ředitel Polo Ralph Lauren a v minulosti pracoval také právě pro Celine v době Phoebe Philo. Zná tedy značku z doby, kdy byla synonymem pro nenápadný, ale velmi konkrétní luxus.
Jeho současná kolekce se k této filozofii částečně vrací. Nechce vám říct, že potřebujete nové kalhoty, novou bundu a nový pár bot, abyste vypadali dobře. Mnohem víc pracuje s myšlenkou, že dobrý outfit vzniká až ve chvíli, kdy si ho člověk přizpůsobí.
A možná právě tady se Celine dostává blíž tomu, jak se dnes opravdu oblékáme. Protože ruku na srdce, kolik mužů si oblékne celý runway look přesně tak, jak ho viděl na přehlídce? Mnohem zajímavější je, když si z něj vezme sako, spojí ho s vlastními džínami a přidá staré tenisky.
V první řadě nechyběl ani V
Na přehlídce samozřejmě nechyběly známé tváře a mezi nimi ani V z BTS, který je s Celine dlouhodobě spojený. Jeho vztah ke značce ostatně dává smysl. V módě se pohybuje někde mezi dokonale promyšleným stylingem a velmi uvolněným osobním šatníkem a právě tahle kombinace je pro novou Celine poměrně příznačná.