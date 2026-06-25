Když nejstylovější muž Hollywoodu odloží sluneční brýle
Existují trendy, které vzniknou na přehlídkách. A pak existují trendy, které se narodí ve chvíli, kdy si jich všimnete na správném člověku. Přesně to se stalo s takzvanými profesor brýlemi. V posledních letech se začaly pravidelně objevovat na fotografiích Brada Pitta. a to právě ve chvílích, kdy působil nejvíc přirozeně.
Zatímco ještě před deseti lety byl ideálem mužského stylu obraz sebevědomého alfa samce, dnešní estetika se posunula jinam. Muži už nechtějí působit hlasitěji než všichni ostatní., ale chtějí působit jistě sami sebou. Profesor brýle se staly symbolem této změny.
Mužský styl se přesouvá od síly k inteligenci
Když se podíváte na současnou pánskou módu, začne se objevovat jeden společný motiv. Méně okázalosti a více osobnosti.
Stejný posun vidíme u hodinek, parfémů i střihů obleků. Pryč jsou doby, kdy bylo potřeba, aby všechno křičelo luxusem na sto metrů. Dnešní elegance funguje mnohem tišeji. A brýle jsou toho dokonalým příkladem.
Tenké kovové obroučky, jemné titanové rámy nebo modely inspirované akademickou estetikou jsou to, co je momentálně trendy.
Není náhoda, že podobné modely v posledních letech nosí také Jeff Goldblum, Stanley Tucci nebo Daniel Craig. Muži, jejichž styl nestojí na mládí, ale na charakteru.
„Móda pomine, styl je věčný.“
Yves Saint Laurent
Proč právě po čtyřicítce?
Existuje zajímavý důvod, proč tento trend rezonuje především se staršími muži. Po třicítce se většina mužů snaží vypadat mladší a ti nejstylovější začínají chápat, že mnohem zajímavější je vypadat dobře ve svém věku. A to je zásadní rozdíl. Profesor brýle totiž neskrývají věk a nesnaží se vytvořit iluzi věčného mládí. Naopak. Pracují s určitou vyzrálostí a dávají jí vizuální rámec.
Výzkum publikovaný v odborném časopise Swiss Journal of Psychology ukázal, že lidé s brýlemi bývají častěji vnímáni jako inteligentnější, kompetentnější a důvěryhodnější. Náš mozek si s nimi stále spojuje vzdělání, zkušenosti a profesionalitu.
Brad Pitt efekt
Brad Pitt je zajímavý ještě z jednoho důvodu. Čím je starší, tím méně se snaží působit jako Brad Pitt. Žádné okázalé outfity, přehnané stylingy ani snaha vypadat o dvacet let mladší.
Jeho současný styl stojí na uvolněnosti, kvalitních materiálech a detailech, které nepůsobí jako kalkul. A profesor brýle do této estetiky zapadají dokonale. Možná právě proto je začalo kopírovat tolik mužů po čtyřicítce. Nechtějí vypadat jako hollywoodská hvězda, ale chtějí působit stejně sebejistě.
Tichý luxus se dostal až k obroučkám
V posledních letech jsme slyšeli o fenoménu quiet luxury prakticky všude. Kašmírové svetry bez log. Perfektně střižené kabáty. Hodinky, které pozná jen ten, kdo se v nich vyzná. Profesor brýle jsou vlastně pokračováním stejného trendu. Nepřitahují pozornost okamžitě ani nepůsobí extravagantně.
Co jsou vlastně profesor brýle?
Každý o nich mluví, ale málokdo přesně ví, co si pod nimi představit. Profesor brýle nejsou konkrétní model ani značka. Jde spíš o estetiku. Obvykle mají tenčí kovové obroučky, kulatější nebo lehce oválný tvar a působí nenápadněji než výrazné acetátové rámy, které dominovaly poslední dekádu.
Inspiraci čerpají z akademického prostředí, architektury i intelektuální estetiky sedmdesátých a osmdesátých let. Proto se jim také začalo přezdívat profesor brýle. Evokují člověka, který má načteno víc knih, než kolik zveřejnil příspěvků na Instagramu.
Tři modely, které vystihují profesor estetiku
Oliver Peoples: O’Malley
Jeden z nejikoničtějších modelů vůbec. Nosil ho mimo jiné i Cary Grant a dodnes patří mezi oblíbené rámy kreativních ředitelů, architektů i herců.
Moscot: Lemtosh
Pokud existují brýle, které dokonale balancují mezi New Yorkem, akademickou estetikou a nadčasovostí, jsou to právě Lemtosh.
Jacques Marie: Mage Dealan
Pro muže, kteří chtějí stejnou energii, ale v luxusnější verzi. Ruční výroba, limitované série a design, který spojuje Hollywood sedmdesátých let s dnešní estetikou quiet luxury.