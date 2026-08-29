UGG, jak je neznáte
Pokud jste si mysleli, že UGG už nemohou překvapit, Willy Chavarria vás možná přesvědčí o opaku. Americký návrhář spojil síly se značkou a její typicky pohodlný svět obrátil naruby. Výsledkem je kolekce pěti modelů včetně Guard Boot, Biker Boot, Relaxed Boot, Otzo Clog a Hotel Chavarria Slipper. Místo známého semiše přichází černá kůže, kovové detaily a pořádně výrazná konstrukce.
Od surfařů k motorkářům
Na celé spolupráci je zajímavé především to, jak moc mění charakter značky. UGG byly původně spojované se surfařskou kulturou a později se staly symbolem pohodlí a kalifornského lifestyle. Chavarria je ale posouvá do úplně jiné nálady. Jeho inspirací je motorkářská kultura, americké kořeny a také vlastní zkušenost s vyrůstáním v kalifornském San Joaquin Valley. Výsledkem je mix tvrdosti a pohodlí, který je pro jeho tvorbu typický.
A možná přesně tohle UGG potřebovaly
Spolupráce navíc nepřichází sama. Doprovází ji kampaň UGG and Kisses, která si pohrává s estetikou amerických sitcomů 90. let a obsadila do ní Evu Longorii, Becky G, Dannyho Treja a Ivana Corneja.
A právě tady UGG ukazují, že už dávno nejsou jen značkou pro jednu konkrétní botu. Jednou jsou symbolem pohodlí, podruhé módním statementem a teď klidně i součástí motorkářského looku.
Kolekce bude dostupná od 10. září.