UGG přitvrzují. Willy Chavarria z nich udělal boty pro drsňáky


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Módní návrhář Willy Chavarria a jeho nová kolekce pro UGG. | foto: UGG

Mariana Vašutová
  16:00
UGG si většina z nás spojí s měkkými kozačkami, které vypadají, jako by měly hlavní úkol udržet nohy v teple. Willy Chavarria se ale rozhodl jejich pověst trochu rozbít. Z nové spolupráce vznikly masivní kožené boty inspirované motorkářskou estetikou.

UGG, jak je neznáte

Pokud jste si mysleli, že UGG už nemohou překvapit, Willy Chavarria vás možná přesvědčí o opaku. Americký návrhář spojil síly se značkou a její typicky pohodlný svět obrátil naruby. Výsledkem je kolekce pěti modelů včetně Guard Boot, Biker Boot, Relaxed Boot, Otzo Clog a Hotel Chavarria Slipper. Místo známého semiše přichází černá kůže, kovové detaily a pořádně výrazná konstrukce.

Od surfařů k motorkářům

Na celé spolupráci je zajímavé především to, jak moc mění charakter značky. UGG byly původně spojované se surfařskou kulturou a později se staly symbolem pohodlí a kalifornského lifestyle. Chavarria je ale posouvá do úplně jiné nálady. Jeho inspirací je motorkářská kultura, americké kořeny a také vlastní zkušenost s vyrůstáním v kalifornském San Joaquin Valley. Výsledkem je mix tvrdosti a pohodlí, který je pro jeho tvorbu typický.

Pokud jste si mysleli, že UGG už nemohou překvapit, Willy Chavarria vás možná...

A možná přesně tohle UGG potřebovaly

Spolupráce navíc nepřichází sama. Doprovází ji kampaň UGG and Kisses, která si pohrává s estetikou amerických sitcomů 90. let a obsadila do ní Evu Longorii, Becky G, Dannyho Treja a Ivana Corneja.

A právě tady UGG ukazují, že už dávno nejsou jen značkou pro jednu konkrétní botu. Jednou jsou symbolem pohodlí, podruhé módním statementem a teď klidně i součástí motorkářského looku.

Kolekce bude dostupná od 10. září.

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