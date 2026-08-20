Je černá opravdu out?
Černá byla dlouhé roky bezpečná volba. Fungovala vždycky, ke všemu a nikdo vám nemohl říct, že je to moc. Jenže rok 2026 mění pravidla hry. Pánská móda už nestojí na minimalismu, ale na sebevědomí. A to letos nejlépe vyjadřují barvy.
Neznamená to, že byste měli odložit celý šatník a začít nosit neonové obleky. Právě naopak. Největší trend sezóny je překvapivě jednoduchý. Sáhněte po jedné výraznější barvě a postavte na ni celý outfit. Přesně to totiž udělaly letošní kolekce značek jako Dior, Prada nebo Saint Laurent, které místo černé staví na promyšlených barevných kombinacích.
Námořnická i nebeská modrá
Pokud existuje barva, která má letos šanci nahradit černou, je to modrá. Ne ostrá královská, ale tmavší námořnické odstíny nebo naopak jemná vypraná modrá. Modrá působí luxusněji než černá, ale zároveň není tak formální. Funguje na lněné košili i lehkém saku a skvěle vypadá s bílou, krémovou nebo hnědou. Je to přesně ten typ barvy, díky které outfit působí dražším dojmem, aniž byste utratili víc peněz.
Vínová je nová klasika
Ještě před pár lety byla vínová spíš výsadou podzimních kolekcí. Dnes se objevuje prakticky všude. Na semišových bundách, polokošilích, pletených svetrech i teniskách. Nepůsobí křiklavě, ale dodá outfitu hloubku a charakter. Nejlépe funguje s denimem, šedou nebo krémovou.
Máslově žlutá překvapivě sluší každému
Když se řekne žlutá, většina mužů automaticky couvne. Jenže letošní trend nemá nic společného s křiklavými odstíny. Místo nich přichází jemná máslová žlutá. Objevuje se na tričkách, košilích nebo lehkých svetrech a funguje podobně jako krémová. Outfit rozsvítí, ale nepůsobí přehnaně. Právě proto ji návrháři kombinují s tmavě modrou nebo olivovou, díky čemuž vypadá překvapivě elegantně.
Olivová nikdy nevypadala lépe
Workwear inspirace nikam nezmizela. Jen dostala sofistikovanější podobu. Olivová se letos objevuje nejen na cargo kalhotách, ale také na lehkých bundách. Je univerzální, dobře se kombinuje a zároveň působí svěžeji než klasická černá.
Rajčatově červená pro odvážnější
Největším překvapením sezóny je červená. Ne že si ji ale oblečete od hlavy až k patě. Designéři ji používají jako jeden výrazný detail. Ať už jde o červenou bundu, nebo kšiltovku.