Zapomeňte na černou. Tyhle barvy ovládly pánskou módu


Fotogalerie 6

LONDÝN, ANGLIE – 5. ÚNORA: Jacob Elordi se zúčastnil britské premiéry filmu „Wuthering Heights“ v kině Odeon Luxe Leicester Square dne 5. února 2026 v Londýně, Anglie. (Foto: Dave Benett/WireImage) | foto: Jacob Elordi

Mariana Vašutová
  16:00
Pánská móda se konečně přestává bát barev. Návrháři i celebrity letos mění černou za syté odstíny modré, vínové nebo máslově žluté.

Je černá opravdu out?

Černá byla dlouhé roky bezpečná volba. Fungovala vždycky, ke všemu a nikdo vám nemohl říct, že je to moc. Jenže rok 2026 mění pravidla hry. Pánská móda už nestojí na minimalismu, ale na sebevědomí. A to letos nejlépe vyjadřují barvy.

Modelové pózují v zákulisí módní přehlídky značky Dior v rámci pařížského týdne...

Neznamená to, že byste měli odložit celý šatník a začít nosit neonové obleky. Právě naopak. Největší trend sezóny je překvapivě jednoduchý. Sáhněte po jedné výraznější barvě a postavte na ni celý outfit. Přesně to totiž udělaly letošní kolekce značek jako Dior, Prada nebo Saint Laurent, které místo černé staví na promyšlených barevných kombinacích.

Námořnická i nebeská modrá

Pokud existuje barva, která má letos šanci nahradit černou, je to modrá. Ne ostrá královská, ale tmavší námořnické odstíny nebo naopak jemná vypraná modrá. Modrá působí luxusněji než černá, ale zároveň není tak formální. Funguje na lněné košili i lehkém saku a skvěle vypadá s bílou, krémovou nebo hnědou. Je to přesně ten typ barvy, díky které outfit působí dražším dojmem, aniž byste utratili víc peněz.

Vínová je nová klasika

Ještě před pár lety byla vínová spíš výsadou podzimních kolekcí. Dnes se objevuje prakticky všude. Na semišových bundách, polokošilích, pletených svetrech i teniskách. Nepůsobí křiklavě, ale dodá outfitu hloubku a charakter. Nejlépe funguje s denimem, šedou nebo krémovou.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 25. ČERVNA: Hostka s krátkými rovnými černými vlasy, v vínovém...

Máslově žlutá překvapivě sluší každému

Když se řekne žlutá, většina mužů automaticky couvne. Jenže letošní trend nemá nic společného s křiklavými odstíny. Místo nich přichází jemná máslová žlutá. Objevuje se na tričkách, košilích nebo lehkých svetrech a funguje podobně jako krémová. Outfit rozsvítí, ale nepůsobí přehnaně. Právě proto ji návrháři kombinují s tmavě modrou nebo olivovou, díky čemuž vypadá překvapivě elegantně.

Kanadský fotbalista Sam Salter byl hostem módní přehlídky Emporio Armani v...

Olivová nikdy nevypadala lépe

Workwear inspirace nikam nezmizela. Jen dostala sofistikovanější podobu. Olivová se letos objevuje nejen na cargo kalhotách, ale také na lehkých bundách. Je univerzální, dobře se kombinuje a zároveň působí svěžeji než klasická černá.

Rajčatově červená pro odvážnější

Největším překvapením sezóny je červená. Ne že si ji ale oblečete od hlavy až k patě. Designéři ji používají jako jeden výrazný detail. Ať už jde o červenou bundu, nebo kšiltovku.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 25. ČERVNA: Hostka s krátkými rovnými černými vlasy, v vínovém pleteném polotričku s krátkými rukávy a vyšívanými krémovými detaily, krémových kalhotách s širokými nohavicemi a s černou koženou kabelkou před obchodem Amiri během Pařížského týdne módy – pánská móda jaro/léto 2027, 25. června 2026 v Paříži, Francie (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
Modelové pózují v zákulisí módní přehlídky značky Dior v rámci pařížského týdne módy pro muže jaro–léto 2027, který se konal 24. června 2026 v Musée Nissim de Camondo v Paříži ve Francii. (Foto: Fran Gomez de Villaboa/WWD via Getty Images)
Kanadský fotbalista Sam Salter byl hostem módní přehlídky Emporio Armani v rámci milánského týdne módy – pánská kolekce jaro/léto 2026. Milán (Itálie), 21. června 2025 (Foto: Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Model na přehlídkovém molu během módní přehlídky Junya Watanabe Man v rámci pařížského týdne módy pro muže jaro–léto 2027, která se konala 26. června 2026 v Le Trianon v Paříži ve Francii. (Foto: Dominique Maitre/WWD via Getty Images)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.