Barevné ponožky jsou nová kravata
Je zvláštní, jak dlouho jsme se snažili ponožky schovávat. Ideálně černé. Ideálně co nejkratší. Ideálně takové, kterých si nikdo nevšimne. Jenže současná pánská móda funguje přesně opačně. Právě ponožky se staly detailem, který o vašem stylu řekne víc než drahé tenisky.
Sytě červená pod tmavým oblekem. Hořčicově žlutá vykukující z mokasín. Tmavě zelená ke světlým džínům nebo vínová ke hnědým loafers. Nejde o to být za každou cenu extravagantní. Spíš ukázat, že nad outfitem přemýšlíte až do posledního detailu. Když to zvládnou stylové ikony jako Tyler, The Creator nebo Paul Mescal, proč bychom měli zůstávat u černé?
Turistický batoh opustil hory
Ještě před pár lety platilo jednoduché pravidlo. Do města kožený batoh. Na hory turistický. Dnes? Klidně naopak. Outdoor fashion neboli gorpcore už několik sezon ovlivňuje celý módní svět. Značky jako Arc’teryx, Salomon nebo Patagonia z výšlapů do hor udělaly módní přehlídku. Funkční materiály, výrazné přezky a technické detaily dnes patří nejen na trail, ale i do kanceláře.
Turistický batoh navíc dává smysl i prakticky. Vleze se do něj notebook společně s nákupem a možná i něčím dalším! Čím víc připomíná vybavení na víkend v Alpách, tím lépe.
Právě detaily rozhodují
Možná je to největší změna současné pánské módy. Nejde už o to mít nejdražší bundu nebo nejnovější tenisky. Mnohem zajímavější je vidět člověka, který obyčejný outfit postaví na detailech. Na dobře zvolených ponožkách, batohu, hodinkách nebo čepici.