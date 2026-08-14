Nejstylovější doplňky týdne: barevné ponožky a turistické batohy


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Street style během pařížského týdne pánské módy pro kolekci jaro/léto 2026 dne 24. června 2025 v Paříži ve Francii. (Foto: Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images) | foto: WWD

Mariana Vašutová
  16:00
Někdy stačí vyměnit dvě zdánlivě obyčejné věci a celý outfit najednou působí úplně jinak. Tento týden nás nejvíc baví barevné ponožky a turistické batohy. Ano, čtete správně.

Barevné ponožky jsou nová kravata

Je zvláštní, jak dlouho jsme se snažili ponožky schovávat. Ideálně černé. Ideálně co nejkratší. Ideálně takové, kterých si nikdo nevšimne. Jenže současná pánská móda funguje přesně opačně. Právě ponožky se staly detailem, který o vašem stylu řekne víc než drahé tenisky.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 25. června: Host pařížského týdne módy má na sobě hranaté...

Sytě červená pod tmavým oblekem. Hořčicově žlutá vykukující z mokasín. Tmavě zelená ke světlým džínům nebo vínová ke hnědým loafers. Nejde o to být za každou cenu extravagantní. Spíš ukázat, že nad outfitem přemýšlíte až do posledního detailu. Když to zvládnou stylové ikony jako Tyler, The Creator nebo Paul Mescal, proč bychom měli zůstávat u černé?

Turistický batoh opustil hory

Ještě před pár lety platilo jednoduché pravidlo. Do města kožený batoh. Na hory turistický. Dnes? Klidně naopak. Outdoor fashion neboli gorpcore už několik sezon ovlivňuje celý módní svět. Značky jako Arc’teryx, Salomon nebo Patagonia z výšlapů do hor udělaly módní přehlídku. Funkční materiály, výrazné přezky a technické detaily dnes patří nejen na trail, ale i do kanceláře.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 25. června: Host má na sobě krátké rovné blond vlasy, červené...

Turistický batoh navíc dává smysl i prakticky. Vleze se do něj notebook společně s nákupem a možná i něčím dalším! Čím víc připomíná vybavení na víkend v Alpách, tím lépe.

Právě detaily rozhodují

Možná je to největší změna současné pánské módy. Nejde už o to mít nejdražší bundu nebo nejnovější tenisky. Mnohem zajímavější je vidět člověka, který obyčejný outfit postaví na detailech. Na dobře zvolených ponožkách, batohu, hodinkách nebo čepici.

Street style během pařížského týdne pánské módy pro kolekci jaro/léto 2026 dne 24. června 2025 v Paříži ve Francii. (Foto: Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images)
MILÁN, ITÁLIE – 19. června: Hosté v modrém polo tričku, maskáčové čepici, cargo šortkách, bílých žabkách, černém tričku, světle béžových kalhotách a bílých teniskách byli zachyceni před přehlídkou Ralph Lauren během milánského týdne pánské módy pro kolekci jaro/léto 2027 dne 19. června 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Alena Zakirova/Getty Images)
WUXI, ČÍNA – 21. března: Modelka kráčí po mole během přehlídky Bad Pink with Swiss Digital Design Backpack Show v rámci Art Hearts Fashion Wuxi China dne 21. března 2026 na náměstí Smile Square v oblasti Nianhua Bay ve městě Wuxi v provincii Jiangsu v Číně. (Foto: Mark Gunter/Getty Images pro Art Hearts Fashion)
PAŘÍŽ, FRANCIE – 25. června: Host pařížského týdne módy má na sobě hranaté černé brýle, drobnou kulatou stříbrnou náušnici, modrou košili od Moschina, béžové capri džíny se širokými nohavicemi, černou obdélníkovou koženou kabelku, pastelově žluté ponožky a tenisky Gel-DS Trainer 14 z kolekce ASICS × Temptation Vacation v tmavě hnědé a krémově bílé barvě. Snímek byl pořízen během přehlídky Paradis pro kolekci pánské módy jaro/léto 2026 v rámci pařížského týdne módy dne 25. června 2025 v Paříži ve Francii. (Foto: Jeremy Moeller/Getty Images)
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