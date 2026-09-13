Spolupráce rozvíjí zavedený upcyklační program značky Barbour a zároveň do něj přináší dědictví Levi’s v oblasti denimu. Jednotlivé kusy tak vznikají výhradně z již existujících a znovu použitých materiálů.
Program Re-Loved vznikl u značky Barbour původně kolem ikonických voskovaných bund. Značka v jeho rámci od zákazníků vykupuje nebo přijímá nechtěné kusy, které podle jejich stavu vyčistí, opraví a znovu navoskuje, aby se mohly vrátit do oběhu. Cílem je prodloužit jejich životnost a zachovat jejich hodnotu namísto toho, aby skončily jako odpad.
Nová kapsulová kolekce tuto myšlenku posouvá ještě dál tím, že do procesu zapojuje vintage denim a plátno Levi’s, takže se charakteristické materiály obou značek přirozeně prolínají.
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Ústředním kouskem kolekce jsou džíny Levi’s x Barbour Re-Loved 501. Vycházejí z vintage modelu 501, který je přepracován pomocí voskované bavlny, kostkovaného tartanu a širokého manšestru Barbour. Materiály obou značek se tak spojují v jeden výrazný hybridní kus.
Protože jsou jednotlivé džíny sestavovány ručně z nasbíraných a znovu použitých materiálů, žádné dva páry nejsou stejné. Každý z nich v sobě nese vlastní historii nošení, oprav a obnovy. Výsledkem je skutečný unikát, nikoli sériově vyráběný model, který lze jednoduše opakovat, popisuje portál hypebeast.
Kromě denimu kolekce nabídne také sadu společných odznaků inspirovaných archivními designy Levi’s a Barbour. Ty představují cenově i stylisticky dostupnější sběratelský doplněk k hlavnímu modelu kolekce.
Kapslová kolekce Levi’s x Barbour Re-Loved bude v prodeji od 11. září. Model Re-Loved 501 však bude dostupný výhradně ve vlajkové prodejně Levi’s v tokijské čtvrti Harajuku.