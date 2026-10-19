Barbara Palvin je zpět na mole
Některé ženy se šest týdnů po porodu teprve snaží zvyknout na nový spánkový režim. Barbara Palvin mezitím obula podpatky, oblékla krajkové prádlo a před zraky celého módního světa se prošla po mole Victoria’s Secret. Třiatřicetiletá modelka se v neděli 18. října objevila na výroční přehlídce značky v Los Angeles. Od narození její první dcery Sylvie, kterou má s hercem Dylanem Sprousem, přitom uplynulo pouhých šest týdnů.
Z porodnice rovnou mezi andílky
Palvin během večera předvedla dva modely. Nejprve se objevila v růžovém krajkovém prádle s krátkou průsvitnou košilkou, později přišla řada také na výrazná andělská křídla, která se stala poznávacím znamením Victoria’s Secret.
Pro maďarskou modelku přitom nešlo o žádnou premiéru. Na přehlídce značky debutovala už v roce 2012, kdy jí bylo devatenáct let, a v roce 2019 se stala oficiálním andílkem. Tentokrát ale na molo vstupovala v úplně nové životní roli. Ještě před začátkem show přiznala, že první týdny mateřství připomínají horskou dráhu. Zároveň ocenila, že jí Victoria’s Secret umožnila vrátit se na přehlídku tak krátce po porodu.
„Cítím se skvěle. Myslím, že je velmi motivující, že mě tým Victoria’s Secret pozval na přehlídku a že podporujeme ženy.“
Barbara Palvin
Největší fanoušek seděl v první řadě
Zatímco Barbara předváděla na mole, její manžel Dylan Sprouse se staral o jeden z nejroztomilejších momentů večera. Herec ji z první řady natáčel, povzbuzoval a několikrát se dokonce postavil, aby jí zatleskal.
V rozhovorech před přehlídkou přiznal, že ho nepřestává překvapovat, odkud jeho žena bere energii. Sám prý bývá neustále unavený, zatímco Barbara zvládá péči o novorozenou dceru i návrat do práce. Dvojice, která se vzala v roce 2023, přivítala Sylvie na světě 7. září. Radostnou zprávu veřejně oznámila až koncem měsíce společnou fotografií v dresech baseballového týmu Los Angeles Dodgers.
Šest týdnů po porodu. Inspirace, nebo zbytečný tlak?
Návrat Palvin pochopitelně přitáhl pozornost. A nejen kvůli jejímu outfitu. Zatímco část fanoušků obdivuje její odhodlání, jiní upozorňují na to, že šest týdnů po porodu představuje pro většinu žen stále velmi citlivé období.
Sama modelka svůj návrat nijak nedramatizovala. Zdůraznila, že se cítila dobře, nechala své tělo zotavit a věnovala se pouze lehkému pohybu.
Její zkušenost ale rozhodně není univerzálním návodem, jak rychle by se ženy měly vracet do práce nebo ke své původní postavě. Každé těhotenství i poporodní zotavení probíhá jinak.