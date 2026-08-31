Název kampaně právě proto odkazuje na uměleckou a fotografickou techniku definovanou ostrým kontrastem mezi světlem a stínem, známou také jako chiaroscuro.
Kreativní ředitel domu Pierpaolo Piccioli se při tvorbě kolekce inspiroval malbou vrcholné renesance a proti sobě postavil sytě zářivé barvy s tmavými, neutrálními odstíny.
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Koncepci podle dostupných informací ovlivnil i dialog mezi Picciolim a režisérem seriálu Euphoria Samem Levinsonem, který v technice clair-obscur našel silné průsečíky s vlastní tvorbou, popisuje portál hypebae.
V kampani se objevují modelky Anok Yai, Dara Gueye a Liu Wen. Kolekci charakterizují sochařsky pojaté svrchní kabáty s vysokými límci a zaoblenými rameny, které společně s hrou světla a stínu dodávají snímkům dramatický, až snad malířský charakter.