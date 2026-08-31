Světlo a stín v hlavní roli. Balenciaga představila kampaň k zimní kolekci Clair-Obscur


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Balenciaga Winter 2026 | foto: Balenciaga

Jan Houška
  10:00
Módní dům Balenciaga zveřejnil kampaň ke své zimní kolekci, která nese název Clair-Obscur. Snímky ke kampani vznikly ve studiu pod vedením fotografa Robina Galiegue a hlavní roli v nich hrají výrazné kontrasty světla a stínu.

Název kampaně právě proto odkazuje na uměleckou a fotografickou techniku definovanou ostrým kontrastem mezi světlem a stínem, známou také jako chiaroscuro.

Kreativní ředitel domu Pierpaolo Piccioli se při tvorbě kolekce inspiroval malbou vrcholné renesance a proti sobě postavil sytě zářivé barvy s tmavými, neutrálními odstíny.

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Koncepci podle dostupných informací ovlivnil i dialog mezi Picciolim a režisérem seriálu Euphoria Samem Levinsonem, který v technice clair-obscur našel silné průsečíky s vlastní tvorbou, popisuje portál hypebae.

V kampani se objevují modelky Anok Yai, Dara Gueye a Liu Wen. Kolekci charakterizují sochařsky pojaté svrchní kabáty s vysokými límci a zaoblenými rameny, které společně s hrou světla a stínu dodávají snímkům dramatický, až snad malířský charakter.

Balenciga Winter 2026
Balenciga Winter 2026
Balenciga Winter 2026
Balenciga Winter 2026
8 fotografií
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