Bad Bunny a adidas uzavírají MS ve fotbale ikonickými teniskami


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Adidas kolaborace s Bad Bunnym. | foto: Adidas

Mariana Vašutová
  9:00
Fotbalová horečka nekončí posledním douškem finále. Bad Bunny společně s adidas představuje model F50 Ghost Sprint, tenisky inspirované jednou z nejikoničtějších kopaček historie.

Od Samb přes Pumy Mostro až po Nike Total 90 se fotbal stal jedním z nejsilnějších módních trendů posledních sezon. A adidas teď přidává další model, který má ambici stát se sběratelským kouskem. Společně s Bad Bunnym totiž vrací legendární F50.

Adidas F50

Model F50 se poprvé objevil v roce 2004 a rychle se stal symbolem rychlosti. Nosili ho Lionel Messi, Arjen Robben, Gareth Bale nebo Karim Benzema. Pro mnoho fanoušků jde o jednu z nejikoničtějších bot, kterou adidas kdy vytvořil. Nová verze ale nemíří na fotbalové hřiště. Bad Bunny proměnil původní kopačku v nízkou lifestyle botu s gumovou podrážkou, takže místo stadionu patří spíš do ulic.

Nostalgie, která funguje

Nejvýraznějším prvkem tenisek je modrofialový přechod doplněný charakteristickou síťovanou konstrukcí Araña. Design odkazuje na přelom tisíciletí i původní „Spider“ edice F50, kterou si určitě pamatují všichni OG fanoušci fotbalu.

Bad Bunny tedy nesází na okázalost. Místo toho vytahuje z archivu design, který už sám o sobě vyvolává nostalgii.

Fotbalcore ještě nekončí

Nové F50 přišly na trh symbolicky těsně před finálovým duelem mistrovství světa a jejich načasování není náhoda. Celý šampionát ukázal, že fotbal už dávno neurčuje jen to, co se děje na hřišti. Trend footballcore ovládl sociální sítě, přehlídková mola i streetwear. Dresy se nosí k džínům, sportovní bundy nahrazují saka a siluety inspirované kopačkami se objevují v kolekcích téměř všech velkých značek.

Bad Bunny znovu ukazuje, proč je jedním z nejvlivnějších jmen módy

Portorický zpěvák už dávno není jen globální hudební hvězdou. Každá jeho spolupráce s adidas se prakticky okamžitě vyprodá a z jeho modelů se stávají sběratelské kousky.

BARCELONA, ŠPANĚLSKO – 22. května 2026: Bad Bunny vystupuje během koncertu...

Tentokrát navíc nesází na osvědčené tenisky jako Forum nebo Campus. Místo toho obnovuje fotbalový archiv adidas a připomíná, že právě odtud dnes přichází nejzajímavější módní inspirace.

Adidas F50
Adidas X Bad Bunny
BARCELONA, ŠPANĚLSKO – 22. května 2026: Bad Bunny vystupuje během koncertu svého turné **DeBI TiRAR MaS FOToS Tour** na stadionu Estadi Olímpic Lluís Companys dne 22. května 2026 v Barceloně ve Španělsku. (Foto: Xavi Torrent / Getty Images)
Adidas kolaborace s Bad Bunnym.
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