Od Samb přes Pumy Mostro až po Nike Total 90 se fotbal stal jedním z nejsilnějších módních trendů posledních sezon. A adidas teď přidává další model, který má ambici stát se sběratelským kouskem. Společně s Bad Bunnym totiž vrací legendární F50.
Model F50 se poprvé objevil v roce 2004 a rychle se stal symbolem rychlosti. Nosili ho Lionel Messi, Arjen Robben, Gareth Bale nebo Karim Benzema. Pro mnoho fanoušků jde o jednu z nejikoničtějších bot, kterou adidas kdy vytvořil. Nová verze ale nemíří na fotbalové hřiště. Bad Bunny proměnil původní kopačku v nízkou lifestyle botu s gumovou podrážkou, takže místo stadionu patří spíš do ulic.
Nostalgie, která funguje
Nejvýraznějším prvkem tenisek je modrofialový přechod doplněný charakteristickou síťovanou konstrukcí Araña. Design odkazuje na přelom tisíciletí i původní „Spider“ edice F50, kterou si určitě pamatují všichni OG fanoušci fotbalu.
Bad Bunny tedy nesází na okázalost. Místo toho vytahuje z archivu design, který už sám o sobě vyvolává nostalgii.
Fotbalcore ještě nekončí
Nové F50 přišly na trh symbolicky těsně před finálovým duelem mistrovství světa a jejich načasování není náhoda. Celý šampionát ukázal, že fotbal už dávno neurčuje jen to, co se děje na hřišti. Trend footballcore ovládl sociální sítě, přehlídková mola i streetwear. Dresy se nosí k džínům, sportovní bundy nahrazují saka a siluety inspirované kopačkami se objevují v kolekcích téměř všech velkých značek.
Bad Bunny znovu ukazuje, proč je jedním z nejvlivnějších jmen módy
Portorický zpěvák už dávno není jen globální hudební hvězdou. Každá jeho spolupráce s adidas se prakticky okamžitě vyprodá a z jeho modelů se stávají sběratelské kousky.
Tentokrát navíc nesází na osvědčené tenisky jako Forum nebo Campus. Místo toho obnovuje fotbalový archiv adidas a připomíná, že právě odtud dnes přichází nejzajímavější módní inspirace.