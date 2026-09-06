Adidas vydal retro kolekci s Arsenalem. Inspirací byl design z roku 1992

Kolekce čerpá inspiraci z ikonického designu Adidas EQT z roku 1992 a kombinuje odstíny tmavě modré, červené a bílé, tedy barvy úzce spojené s Arsenalem.
Ústředním kusem je retro dres 1992, který má tmavě námořnicky modrý základ s lesklými tónovanými svislými pruhy. Dominantním prvkem je typická konstrukce ramen v devadesátkovém stylu s bílým barevným blokováním, které vytváří charakteristické tři pruhy značky, zatímco rukávy jsou červené. Silný tmavě modrý límec do véčka dotváří dobově věrnou siluetu a doplňuje tradiční barevnou paletu.
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Dres navíc sází na čistý, centrálně umístěný layout bez jakýchkoliv moderních sponzorů. Bílé logo Adidas je umístěné přímo nad klasickým znakem Arsenalu s heslem „Victoria Concordia Crescit“, který klub proslavil právě v devadesátých letech.
Kolekci EQT Retro doplňuje celá řada dalších kusů, třeba tričko, mikina, tepláková souprava, prošívaná bunda, šortky i kalhoty, všechny navazující na stejný retro design a barevnou paletu.