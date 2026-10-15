Sázka na vlny
Když se na červeném koberci objeví Amal Clooney, většinou se řeší její šaty. Tentokrát ale pozornost přitáhly i její vlasy. Na pátý ročník slavnostního večera The Albies, který 9. října pořádala Clooney Foundation for Justice v londýnském Přírodopisném muzeu, dorazila po boku manžela George Clooneyho s výrazně kratším účesem. A inspirace? Sophia Loren, Kate Moss a trochu starého hollywoodského glamouru.
Sophia Loren potkává Kate Moss
Za proměnou stojí její dlouholetý vlasový stylista Dimitris Giannetos, který prozradil, že Amal vlasy výrazně zkrátil, prostříhal do lehkých vrstev a ponechal v nich jemné zesvětlené prameny. Místo dokonale uhlazených hollywoodských vln zvolil přirozenější styling s pěšinkou na straně, objemem a lehce rozcuchanou texturou. Výsledek sám popsal jako kombinaci Sophie Loren a Kate Moss. Tedy klasické filmové elegance a trochu nedbalého modelkovského vzhledu. A přesně tenhle kontrast udělal z jinak tradičního účesu něco současného.
Zlaté Gucci a červený koberec plný hvězd
Nový účes doplnila Amal zakázkovými šaty Gucci od Demny. Zlatý model s odhalenými rameny, flitry a dlouhými třásněmi připomínal garderobu filmových div ze zlaté éry Hollywoodu. K tomu zvolila diamantové náušnice, třpytivou kabelku a make-up ve zlatavých tónech. George Clooney vedle ní vsadil na klasický černý oblek, rovněž od Gucci.
Mezi hosty večera nechyběli Brad Pitt, Laura Dern nebo Donatella Versace. Hlavním důvodem setkání ale nebyla móda. Ceny The Albies oceňují jednotlivce a organizace, které se zasazují o spravedlnost a lidská práva. Amal Clooney tak během jediného večera zvládla dvě věci: upozornit na práci své nadace a připomenout, že ke glamouru starého Hollywoodu není vždy potřeba filmová role. Někdy stačí dobrý kadeřník. A zlaté šaty Gucci.