Kampaň byla nafocena v prostorách newyorského hotelu The Mark. a má odkazovat na klasický americký cool styl zakotvený v džínovině, popisuje WWD.
„Když jsem jako teenager vyrůstal v Elmiře, jezdil jsem do New Yorku kupovat džíny, upravovat je a prodávat z kufru auta. Během každé dekády se proměňovaly spolu s hudbou, mládežnickou kulturou a měnícími se postoji, ale nikdy neztratily svou nadčasovou přitažlivost. Tato kampaň tuto tradici oslavuje prostřednictvím nové generace a ukazuje, jak se klasika dál osobitě proměňuje,“ řekl sám Hilfiger.
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Podzimní kolekce nabízí širokou škálu třihů a siluet. Romeo Beckham má na sobě volné džíny inspirované 90. lety v kombinaci s pleteným svetrem, a také klasické rovné džíny se zastrčenou košilí. Wijnaldum je na fotkách zachycena v modelu s vysokým pasem a v uvolněné siluetě s nízkým pasem.
„Neexistuje správný ani špatný způsob, jak nosit džíny, o to celé jde,“ řekl Beckham. „Jeden den je nosím s koženou bundou, druhý den s klasickým bílým tričkem. Inspiraci si můžete brát z rocku, prepu nebo vintage stylu, zkrátka z čehokoli,“ dodal.
Hilfiger má džínovinu jako součást svých kolekcí už čtyři desetiletí. V roce 1996 spustil mladší linii Tommy Jeans a o rok později se zpěvačka Aaliyah stala jednou z nejrozpoznatelnějších tváří značky ve svých barevně blokovaných a volných džínách. Od té doby značka pokračuje v kulturně relevantních kampaních, jako byla ta s Lucky Bluem Smithem a Hailey Bieber v roce 2016 nebo s kapelou Rolling Stones v roce 2021.