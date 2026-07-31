Jestli existují tenisky, které poslední tři roky ovládly svět módy, jsou to právě adidas Samba. Z fotbalových šaten se přesunuly na přehlídková mola, do ulic i na nohy celebrit. Teď dostávají další nečekanou podobu, vůbec poprvé vznikly ve speciální edici pro AC Sparta Praha.
Limitovaná kolekce sází na čistý bílý kožený svršek, který doplňují tři rudé pruhy, klubové logo na jazyku a nápis ACS na boku. Na první pohled jde stále o klasické Samby, při bližším pohledu ale nechybí detaily, které ocení každý sparťan.
Do prodeje jde pouhých 2 100 párů. Díky nadčasovému designu mají ambici oslovit i sneaker komunitu, která dnes limitované edice Samb sbírá stejně jako kdysi modely Yeezy nebo Nike Dunk.
Načasování navíc není náhodné. Samba zažívá další vlnu popularity a adidas v posledních měsících představuje jednu limitovanou spolupráci za druhou. Po módních kolaboracích přichází projekt, který se vrací ke kořenům modelu. Právě Samba totiž původně vznikla jako fotbalová tréninková bota a se sportem je spojená už od roku 1949.
Pokud jste fanouškem Sparty nebo jen hledáte limitované tenisky, které mají příběh, tahle edice patří mezi nejzajímavější české sneaker releasy letošního roku.