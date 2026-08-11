Legendární sálová bota z roku 1979 přišla o tkaničky a dostala nízkoprofilovou konstrukci pravého mokasínu. Přesto si drží svoje: štíhlý, nenafouknutý tvar zůstává věrný DNA originální Spezial, jen teď působí trochu víc jako společenská bota než jako tenisky na házenou.
Svršek je ze semiše v elegantní kombinaci metalické stříbrné a smetanové bílé, doplněné měkkými koženými třemi pruhy, které dodávají botě texturu.
Na boku a jazyku najdete jemné zlaté logo Spezial, což celému kousku přidává trochu vytříbenější, upravenější finiš, i když jinak jde pořád o botu se street stylovým základem.
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Zbytek už nic moc navíc nepřináší. Bota má klasickou syntetickou podšívku a klasickou gumovou podrážku, aby se v ní dalo pohodlně chodit celý den, informuje hypebae.com.
Hybridní tenisky jsou teď prostě trend a adidas v tom jede na plné obrátky. Nedávno značka představila Samba Mules, teď přišla s mokasínou. Můžeme se tak jen těšit na to, s čím značka přijde v budoucnu.
Každopádně kolekci adidas Originals x FREAK’S STORE Spezial Loafer bohužel aktuálně seženete zatím pouze v Japonsku.