BOSS vrací oblek do ulic
Oblek se vrací. Ne ten, který si spojujeme s kanceláří, kravatou a představou, že v něm musíte strávit osm hodin denně. BOSS ho pro podzim a zimu 2026 staví do ulic Londýna a ukazuje ho jako něco, co může být součástí běžného šatníku. Hlavní roli si v nové kampani zahrál britský herec Aaron Pierre, kterého doplňuje americká modelka Grace Elizabeth.
Kampaň nafotil a natočil Matthew Brooks a její atmosféra je přesně taková, jakou bychom od současného BOSS čekali. Pierre a Elizabeth se pohybují Londýnem v ostře střižených outfitech, které kombinují klasické krejčovství s pohodlím a současným trendem.
Oblek, který nemusíte šetřit na zvláštní příležitost
BOSS chce tailoring posunout mimo tradiční představu formálního oblečení. Oblek tu není od toho, abyste ho jednou za rok vytáhli ze skříně na svatbu. Má fungovat jako součást každodenního šatníku a především jako způsob, jak se cítit sebevědoměji. Ostatně přesně s tím pracuje i dlouhodobá filozofie značky Be Your Own BOSS.
Aaron Pierre má v obleku jasno
Herec, kterého můžete znát z Rebel Ridge nebo Mufasa: Lví král, má v kampani dostat tailoring zpátky na zem. „A BOSS suit feels like an instant upgrade in confidence,“ řekl Pierre o svém vztahu k obleku. A vlastně tím shrnul celou kampaň. Dobře padnoucí oblek vám může jednoduše dodat trochu větší jistoty i v obyčejný den.
Pierre je navíc ambasadorem BOSS už delší dobu, takže nejde o náhodný casting jednoho herce do jedné kampaně. Jeho civilní, poměrně nenucený styl se s novou podobou značky potkává přesně tam, kde chce BOSS být.
BOSS chce oblek vrátit do ulic
Podzimní kolekce BOSS proto nestaví jen na klasických oblecích. Tailoring doplňují výraznější kabáty, vrstvení a pohodlnější kousky, které z něj dělají šatník použitelný i mimo kancelář. Celá kampaň navíc nestojí pouze na Pierrovi a Elizabeth. BOSS do ní zapojil také herečku Victorii Pedretti, quarterbacka Jaxsona Darta, olympijského plavce Wang Shuna nebo Alici Schmidt.