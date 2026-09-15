Aaron Pierre vrací oblek do hry. BOSS ukazuje novou podobu elegance


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Aaron Pierre v podzimní kolekci BOSS 2026. | foto: BOSS

Mariana Vašutová
  12:00
Oblek už nemusí znamenat kancelář, svatbu nebo pracovní pohovor. BOSS ho pro podzim a zimu 2026 staví zpátky do centra pozornosti a jako tvář kampaně si vybral britského herce Aarona Pierra. Společně s modelkou Grace Elizabeth ukazuje tailoring v uvolněnější podobě, která má fungovat i mimo formální příležitosti.

BOSS vrací oblek do ulic

Oblek se vrací. Ne ten, který si spojujeme s kanceláří, kravatou a představou, že v něm musíte strávit osm hodin denně. BOSS ho pro podzim a zimu 2026 staví do ulic Londýna a ukazuje ho jako něco, co může být součástí běžného šatníku. Hlavní roli si v nové kampani zahrál britský herec Aaron Pierre, kterého doplňuje americká modelka Grace Elizabeth.

Kampaň nafotil a natočil Matthew Brooks a její atmosféra je přesně taková, jakou bychom od současného BOSS čekali. Pierre a Elizabeth se pohybují Londýnem v ostře střižených outfitech, které kombinují klasické krejčovství s pohodlím a současným trendem.

Herec Aaron Pierre v podzimní kolekci pro BOSS jako ambasador značky.

Oblek, který nemusíte šetřit na zvláštní příležitost

BOSS chce tailoring posunout mimo tradiční představu formálního oblečení. Oblek tu není od toho, abyste ho jednou za rok vytáhli ze skříně na svatbu. Má fungovat jako součást každodenního šatníku a především jako způsob, jak se cítit sebevědoměji. Ostatně přesně s tím pracuje i dlouhodobá filozofie značky Be Your Own BOSS.

Aaron Pierre má v obleku jasno

Herec, kterého můžete znát z Rebel Ridge nebo Mufasa: Lví král, má v kampani dostat tailoring zpátky na zem. „A BOSS suit feels like an instant upgrade in confidence,“ řekl Pierre o svém vztahu k obleku. A vlastně tím shrnul celou kampaň. Dobře padnoucí oblek vám může jednoduše dodat trochu větší jistoty i v obyčejný den.

Pierre je navíc ambasadorem BOSS už delší dobu, takže nejde o náhodný casting jednoho herce do jedné kampaně. Jeho civilní, poměrně nenucený styl se s novou podobou značky potkává přesně tam, kde chce BOSS být.

Herec Aaaron Pierre v nové kampani pro značku BOSS.

BOSS chce oblek vrátit do ulic

Podzimní kolekce BOSS proto nestaví jen na klasických oblecích. Tailoring doplňují výraznější kabáty, vrstvení a pohodlnější kousky, které z něj dělají šatník použitelný i mimo kancelář. Celá kampaň navíc nestojí pouze na Pierrovi a Elizabeth. BOSS do ní zapojil také herečku Victorii Pedretti, quarterbacka Jaxsona Darta, olympijského plavce Wang Shuna nebo Alici Schmidt.

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