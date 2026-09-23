1. Kostkovaná košile
Kostkovaná košile nikdy úplně nezmizela, ale letos se znovu dostává do centra pozornosti. Může zůstat klasicky rozepnutá přes tričko, uvázaná kolem pasu nebo fungovat jako hlavní prvek outfitu. Nejlépe vypadá trochu obnošená, jako kdyby už měla za sebou několik podzimů a pár koncertů.
2. Vans
Vans se znovu hlásí o pozornost. Jejich řada OTW kombinuje ikonické skate modely s výraznějšími detaily, od sepraných materiálů přes mohair až po kovové prvky. Tenisky tak působí méně casual a mnohem víc jako něco, co byste našli ve skříni kluka z kapely.
3. Seprané kšiltovky
Dokonale čistá kšiltovka? Letos ji nechte doma. Do módy se dál vracejí seprané, odřené a lehce poničené modely, které vypadají, jako kdyby s vámi skutečně prožily celé léto. Čím méně působí nově, tím lépe. Kšiltovka už není jen sportovní doplněk, ale detail, který outfitu dodá trochu osobnosti.
4. Barevné ponožky
Pánský šatník se pomalu zbavuje výhradně neutrálních barev. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak začít experimentovat, jsou ponožky. Červená, modrá, zelená nebo pruhovaný vzor dokážou změnit i úplně obyčejnou kombinaci džínů a tenisek. Malý detail, velký rozdíl.
5. Field jacket: vojenská bunda
Field jacket, původně inspirovaná vojenskými bundami, se letos na podzim dostává mezi hlavní módní kousky. Může být vintage ze second handu, nebo propracovaná varianta od luxusní značky. Díky kapsám, praktickému střihu a lehce vintage vzhledu funguje s džínami, svetrem i elegantnějšími kalhotami. Je to přesně ten typ bundy, který vypadá dobře, i když nad jeho stylingem nechcete příliš přemýšlet..