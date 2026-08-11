Od mulletu k pěšince
Mullet jsme si užili. Byla s ním zábava, měl trochu chaosu, trochu rock’n’rollu a přesně tu dávku „je mi jedno, co si myslíte“, kterou současná pánská móda miluje. Jenže co když už ho pomalu máme dost? Do popředí se totiž vrací účes, který nemá potřebu šokovat. Klasická pěšinka. A jedním z mužů, kteří jí dávají nový život, je Timothée Chalamet.
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Nečekejte ale uhlazený účes à la školní uniforma. Chalametova verze je volnější, přirozenější a nedbalá. Vlasy mají objem, několik pramenů si dělá, co chce, a celý účes působí, jako by nad ním strávil přesně tolik času, kolik je potřeba. Tedy ideálně vůbec žádný.
Klasika, která nepůsobí nudně
Na pěšince je zajímavé právě to, jak moc se změnil její význam. Kdysi byla symbolem upravenosti. Dnes může být skoro rebelstvím. Po letech, kdy pánské účesy ovládaly vyholené boky, mullet, wolf cut nebo nejrůznější varianty mulletů, působí obyčejná pěšinka téměř radikálně. Timothée Chalamet navíc ukazuje, že nemusí jít o dokonale rovnou linku a vlasy přilepené k hlavě. Mnohem zajímavější je měkká pěšinka s přirozenou texturou, delšími stranami a trochou objemu nahoře.
Timothée ví, kdy změnit pravidla
Chalamet už několikrát ukázal, že se nebojí měnit svůj vzhled podle role i příležitosti. Od delších rozcuchaných vlasů přes výraznější styling až po kratší střihy. Tentokrát ale nepřichází s ničím, co by mělo být nové.
Neznamená to, že mullet definitivně končí. Móda takhle jednoduše nefunguje. Ale jeho dominance možná ano. Pěšinka je totiž mnohem univerzálnější. Funguje s oblekem, tričkem, džínami i koženou bundou. Může působit romanticky, elegantně i lehce rockově. A hlavně se dá nosit bez toho, aby váš účes vypadal jako pokus získat si pozornost. Takže až příště usednete do kadeřnického křesla a budete přemýšlet, co s vlasy, možná není potřeba hledat další trend.