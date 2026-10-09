Rihanna právě odstartovala návrat barevných očních linek


Zpěvačka Rihanna na přehlídce AWGE jaro 2027 v Paříži. | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  10:00
Černou tužku na oči na chvíli odložte. Zpěvačka a herečka Rihanna právě připomněla beauty trend, který jsme možná až příliš rychle poslali do minulosti. Na Paris Fashion Weeku se objevila s jasně červenou linkou ve spodní waterline. A najednou máme chuť znovu vytáhnout všechny ty barevné tužky, které leží někde na dně kosmetické taštičky.

Nejdřív nebylo vidět vůbec nic. Rihanna dorazila na přehlídku AWGE jaro 2027 v Paříži v tmavých slunečních brýlích a až ve chvíli, kdy je sundala, ukázala nejzajímavější detail celého beauty looku. Spodní waterline měla obtáhnutou výraznou šarlatově červenou tužkou. Stejný odstín se objevil i na jejích nehtech. A ano, vypadá to trochu jako beauty rozhodnutí, které bychom udělali v roce 2004. Jenže na Rihanně to vypadá jako detail, který potřebujeme všichni zařadit do našich make-upových rutin.

Černá linka dostala barevnější konkurenci

Výrazně orámovaná spodní waterline samozřejmě není nic nového. Devadesátá a nultá léta na černé tužce prakticky vyrostla a posledních pár sezón se spolu s návratem grunge stylu začaly vracet i rozmazané, nedokonale nalíčené oči. Rihanna ale udělala jednu podstatnou změnu: černou vyměnila za červenou. Právě intenzivní barva dělá ze známé techniky něco mnohem víc cool.

Zpěvačka Rihanna s barevnými očními linkami.

Nemusíte začínat červenou

Právě waterline je jednoduchý způsob, jak trend vyzkoušet bez toho, aby celý make-up vypadal jako experiment z TikToku. Pokud je pro vás červená trochu moc, zkuste námořnickou modrou, bronzovou nebo šedou. Stačí úzká linka, řasenka a jinak nechte oči téměř čisté. Je to malá změna, které si ale člověk všimne okamžitě. A pokud Rihanna opravdu právě odstartovala další beauty comeback, možná je čas přestat předstírat, že jsme všechny ty barevné tužky kdysi vyhodili. Po období hnědých stínů, nenápadných linek a make-upu, jehož největší ambicí bylo vypadat, že žádný nemáte, se na oči vrací barva.

Vyzkoušíte staro-nový trend barevných očních linek?

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