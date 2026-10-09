Nejdřív nebylo vidět vůbec nic. Rihanna dorazila na přehlídku AWGE jaro 2027 v Paříži v tmavých slunečních brýlích a až ve chvíli, kdy je sundala, ukázala nejzajímavější detail celého beauty looku. Spodní waterline měla obtáhnutou výraznou šarlatově červenou tužkou. Stejný odstín se objevil i na jejích nehtech. A ano, vypadá to trochu jako beauty rozhodnutí, které bychom udělali v roce 2004. Jenže na Rihanně to vypadá jako detail, který potřebujeme všichni zařadit do našich make-upových rutin.
Černá linka dostala barevnější konkurenci
Výrazně orámovaná spodní waterline samozřejmě není nic nového. Devadesátá a nultá léta na černé tužce prakticky vyrostla a posledních pár sezón se spolu s návratem grunge stylu začaly vracet i rozmazané, nedokonale nalíčené oči. Rihanna ale udělala jednu podstatnou změnu: černou vyměnila za červenou. Právě intenzivní barva dělá ze známé techniky něco mnohem víc cool.
Nemusíte začínat červenou
Právě waterline je jednoduchý způsob, jak trend vyzkoušet bez toho, aby celý make-up vypadal jako experiment z TikToku. Pokud je pro vás červená trochu moc, zkuste námořnickou modrou, bronzovou nebo šedou. Stačí úzká linka, řasenka a jinak nechte oči téměř čisté. Je to malá změna, které si ale člověk všimne okamžitě. A pokud Rihanna opravdu právě odstartovala další beauty comeback, možná je čas přestat předstírat, že jsme všechny ty barevné tužky kdysi vyhodili. Po období hnědých stínů, nenápadných linek a make-upu, jehož největší ambicí bylo vypadat, že žádný nemáte, se na oči vrací barva.