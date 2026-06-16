Zatímco ještě před pár lety dominovaly pánským vůním těžké ambrové kompozice a sladké tóny inspirované arabskou parfumerií, léto 2026 přeje lehkosti.
Pokud mají letošní parfémové trendy něco společného, pak je to odklon od těžkých a okázalých složení. Léto 2026 nepřeje vůním, které vstoupí do místnosti dřív než jejich majitel. Místo toho vítězí parfémy, které působí přirozeně, čistě a nenuceně.
Možná je to odraz širšího trendu. Stejně jako se muži stále častěji obracejí k jednodušším střihům, kvalitnějším materiálům a nenápadnějšímu luxusu, mění se i způsob, jakým chtějí vonět. Méně demonstrace. Více osobnosti.
Acqua di Parma Colonia Il Profumo
Jen málo značek dokáže evokovat italské léto tak přesvědčivě jako Acqua di Parma. Nová interpretace ikonické Colonie sází na citrusovou svěžest, která působí elegantněji než většina současných letních bestsellerů. Připomíná bílé lněné košile, jízdu kabrioletem podél pobřeží Amalfi a styl, který se nesnaží na nikoho zapůsobit.
Louis Vuitton Pacific Chill
Pokud existuje parfém, který dokonale vystihuje současnou posedlost wellness estetikou, je to právě Pacific Chill. Kombinace citrusů, černého rybízu, máty a jemných ovocných tónů působí nečekaně čistě a moderně. Není divu, že se stal jednou z nejdiskutovanějších pánských vůní posledních sezon. Je uvolněný, luxusní a zároveň dostatečně nenápadný na každodenní nošení.
Maison Margiela Replica Sailing Day
Trend mořských vůní se vrací prakticky každé léto. Tentokrát však v mnohem sofistikovanější podobě. Sailing Day nevoní jako opalovací krém ani hotelový bazén. Spíš jako čerstvý vítr na otevřené palubě plachetnice. Vodní akordy, koriandr a jemné dřevo vytvářejí pocit svobody, který se k létu hodí lépe než jakýkoliv trend z TikToku.
Tom Ford Neroli Portofino
Některé parfémy se staly klasikou z dobrého důvodu. Neroli Portofino patří mezi ně. V době, kdy značky neustále hledají další virální hit, působí téměř osvěžujícím dojmem vrátit se k vůni, která nestaví na efektech, ale na řemesle. Neroli, bergamot a citrusové tóny zde vytvářejí jednu z nejčistších interpretací středomořského léta vůbec.
Dior Homme Cologne
Minimalismus se vrací nejen do módy, ale i do parfumerie. Dior Homme Cologne je důkazem, že někdy stačí několik pečlivě vybraných ingrediencí. Výsledek připomíná čerstvě vyžehlenou bílou košili a ledově vychlazenou limonádu během horkého odpoledne. Nenápadný, ale návykový.
Le Labo Bergamote 22
Zatímco některé vůně se snaží zaujmout za každou cenu, Bergamote 22 funguje přesně opačně. Její kouzlo člověk objeví až po několika minutách. Citrusová svěžest se postupně promění v dřevitou a lehce pižmovou kompozici, která působí mimořádně moderně. Není náhodou, že jde o jednu z nejoblíbenějších vůní mezi kreativci, designéry a lidmi z módního světa.