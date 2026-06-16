Méně okázalosti, více osobitosti. Nejlepší pánské parfémy pro toto léto


Fotogalerie 5

Adam Levine v reklamě na parfém YSL. | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  16:00
Zapomeňte na sladké orientální vůně, které dominovaly posledním sezonám. Léto 2026 patří citrusům, mořským akordům a nenápadnému luxusu. Od Acqua di Parma přes Louis Vuitton až po Le Labo, vybrali jsme pánské parfémy, které stojí za pozornost.

Zatímco ještě před pár lety dominovaly pánským vůním těžké ambrové kompozice a sladké tóny inspirované arabskou parfumerií, léto 2026 přeje lehkosti.

Pokud mají letošní parfémové trendy něco společného, pak je to odklon od těžkých a okázalých složení. Léto 2026 nepřeje vůním, které vstoupí do místnosti dřív než jejich majitel. Místo toho vítězí parfémy, které působí přirozeně, čistě a nenuceně.

Možná je to odraz širšího trendu. Stejně jako se muži stále častěji obracejí k jednodušším střihům, kvalitnějším materiálům a nenápadnějšímu luxusu, mění se i způsob, jakým chtějí vonět. Méně demonstrace. Více osobnosti.

Acqua di Parma Colonia Il Profumo

Jen málo značek dokáže evokovat italské léto tak přesvědčivě jako Acqua di Parma. Nová interpretace ikonické Colonie sází na citrusovou svěžest, která působí elegantněji než většina současných letních bestsellerů. Připomíná bílé lněné košile, jízdu kabrioletem podél pobřeží Amalfi a styl, který se nesnaží na nikoho zapůsobit.

Perfém Acqua di Parma

Louis Vuitton Pacific Chill

Pokud existuje parfém, který dokonale vystihuje současnou posedlost wellness estetikou, je to právě Pacific Chill. Kombinace citrusů, černého rybízu, máty a jemných ovocných tónů působí nečekaně čistě a moderně. Není divu, že se stal jednou z nejdiskutovanějších pánských vůní posledních sezon. Je uvolněný, luxusní a zároveň dostatečně nenápadný na každodenní nošení.

Maison Margiela Replica Sailing Day

Trend mořských vůní se vrací prakticky každé léto. Tentokrát však v mnohem sofistikovanější podobě. Sailing Day nevoní jako opalovací krém ani hotelový bazén. Spíš jako čerstvý vítr na otevřené palubě plachetnice. Vodní akordy, koriandr a jemné dřevo vytvářejí pocit svobody, který se k létu hodí lépe než jakýkoliv trend z TikToku.

Parfém Maison Margiela pánský.

Tom Ford Neroli Portofino

Některé parfémy se staly klasikou z dobrého důvodu. Neroli Portofino patří mezi ně. V době, kdy značky neustále hledají další virální hit, působí téměř osvěžujícím dojmem vrátit se k vůni, která nestaví na efektech, ale na řemesle. Neroli, bergamot a citrusové tóny zde vytvářejí jednu z nejčistších interpretací středomořského léta vůbec.

Dior Homme Cologne

Minimalismus se vrací nejen do módy, ale i do parfumerie. Dior Homme Cologne je důkazem, že někdy stačí několik pečlivě vybraných ingrediencí. Výsledek připomíná čerstvě vyžehlenou bílou košili a ledově vychlazenou limonádu během horkého odpoledne. Nenápadný, ale návykový.

Perfém Dior Homme

Le Labo Bergamote 22

Zatímco některé vůně se snaží zaujmout za každou cenu, Bergamote 22 funguje přesně opačně. Její kouzlo člověk objeví až po několika minutách. Citrusová svěžest se postupně promění v dřevitou a lehce pižmovou kompozici, která působí mimořádně moderně. Není náhodou, že jde o jednu z nejoblíbenějších vůní mezi kreativci, designéry a lidmi z módního světa.

Parfém Bergamote 22.

Perfém Acqua di Parma
Parfém Bergamote 22.
Parfém Maison Margiela pánský.
Perfém Dior Homme
5 fotografií
Vstoupit do diskuse

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.