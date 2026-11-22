Raději si je svážu do culíku..
Znáte to. Večer si umyjete vlasy, vyfoukáte je, všechno vypadá skvěle a druhý den odpoledne už přemýšlíte, jestli si je raději nesvázat do culíku. A zatímco vaše kamarádka tvrdí, že si vlasy myje jednou za pět dní, vy máte pocit, že bez každodenního šamponování nemůžete vyjít z domu.
Než ale začnete nakupovat další zázračný produkt, je dobré pochopit jednu věc. Mastné vlasy nejsou známkou špatné hygieny. Maz, odborně sebum, je přirozenou součástí ochrany pokožky hlavy. Pomáhá ji udržovat vláčnou a chrání vlasová vlákna před vysušováním. Problém nastává ve chvíli, kdy se ho tvoří více, než bychom si přáli, nebo se rychle hromadí u kořínků. A přestože jeho produkci nedokážeme úplně ovládat, některé chyby v péči mohou způsobit, že vlasy vypadají mastně mnohem dříve.
1. Šampon nanášíte hlavně do délek místo ke kořínkům
Možná to zní jako samozřejmost, ale právě způsob mytí může mít na výsledný vzhled vlasů velký vliv. Šampon je určený především k čištění pokožky hlavy, kde se hromadí kožní maz, pot a zbytky stylingových produktů. Pokud ho nanášíte hlavně do délek, kořínky nemusí být dostatečně vyčištěné.
TIP: Šampon jemně vmasírujte bříšky prstů přímo ke kořínkům a důkladně opláchněte. Pokud používáte hodně stylingových přípravků, může být někdy užitečné mytí zopakovat, ale dvojité šamponování není nutné pro každého.
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2. Používáte příliš mnoho kondicionéru
Kondicionér je skvělý pomocník, pokud chcete hebké, lesklé a snadno rozčesatelné vlasy. Jenže při nesprávném použití může způsobit, že budou působit zplihle už několik hodin po umytí. Zvlášť jemné vlasy se mohou snadno zatížit hutnými maskami, oleji nebo příliš velkým množstvím kondicionéru. To ovšem neznamená, že byste ho měli úplně vynechat. Délky vlasů potřebují péči i tehdy, když se vám pokožka hlavy rychle mastí.
Co změnit? U jemných a rychle se mastících vlasů nanášejte kondicionér především od středních délek ke konečkům. Vybírejte lehčí složení a nepřehánějte to s množstvím.
3. Snažíte se vlasy „vytrénovat“, aby se méně mastily
Internet je plný rad, podle kterých si stačí několik týdnů nemýt vlasy a pokožka hlavy se postupně naučí produkovat méně mazu. Jenže tak jednoduché to není. Produkci kožního mazu ovlivňují především hormony, genetika a aktivita mazových žláz. Neexistují přesvědčivé důkazy, že by samotné prodlužování intervalů mezi mytím dokázalo tyto procesy dlouhodobě přeprogramovat. Pokud máte přirozeně mastnější pokožku hlavy, není nic špatného na tom, když si vlasy potřebujete mýt častěji.
Příliš dlouhé odkládání mytí naopak může vést k hromadění mazu, odumřelých kožních buněk a zbytků produktů.
4. Přeháníte to se suchým šamponem a stylingem
Suchý šampon je malý kosmetický zázrak. Dokáže během několika sekund dodat vlasům objem a zamaskovat mastné kořínky. Jenže má jeden zásadní háček: vlasy ve skutečnosti nečistí. Pouze absorbuje část mazu, zatímco pot, odumřelé kožní buňky a zbytky stylingových produktů zůstávají na pokožce hlavy. Při nadměrném používání se proto mohou produkty hromadit a způsobovat podráždění, svědění nebo nepříjemný pocit u kořínků. Podobně mohou vlasy zatěžovat i některá tužidla, vosky nebo olejová séra, zvlášť pokud je aplikujete přímo k pokožce.
TIP: Suchý šampon používejte jako příležitostnou pomoc mezi mytími, ne jako jejich dlouhodobou náhradu. A pokud máte jemné vlasy, s hutnými stylingovými přípravky zacházejte opatrně.
5. Neustále si saháte do vlasů a zanedbáváte kartáč
Ruku na srdce. Kolikrát si během dne automaticky prohrábnete vlasy, upravíte pěšinku nebo si prameny zastrčíte za ucho? Časté dotyky mohou na vlasy přenášet nečistoty a mastnotu z rukou. Kartáč zase může roznášet kožní maz od kořínků do délek, což u jemných vlasů někdy ještě zvýrazní mastný vzhled. A pokud svůj kartáč pravidelně nečistíte, mohou se na něm hromadit zbytky kosmetiky, prach a maz z předchozího česání.
A co když se vlasy mastí, i když děláte všechno správně?
Pak možná neděláte špatně vůbec nic. Někteří lidé mají přirozeně aktivnější mazové žlázy, jemné rovné vlasy navíc mohou působit mastně rychleji, protože se maz po jejich povrchu snadněji rozprostírá. Roli mohou hrát také hormonální změny, například během puberty nebo menstruačního cyklu. Pokud se ale maštění náhle výrazně zhorší a přidá se svědění, zarudnutí, šupinky nebo nadměrné vypadávání vlasů, je vhodné poradit se s dermatologem.