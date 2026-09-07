Jak voní Lamborghini? Tři nové parfémy mají odpověď


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Když se potká svět niche parfémů a supersportů. Xerjoff a Lamborghini spojily síly a vznikly tři vůně inspirované rychlostí, adrenalinem a italským designem. | foto: Lamborghini

Mariana Vašutová
  10:00
Lamborghini si tentokrát nehraje s motorem, ale s vůní. Ve spolupráci s italským parfémovým domem Xerjoff vytvořilo trojici parfémů, které mají do flakonu přenést DNA supersportů. A ano, v krabičce najdete i skutečný kus kůže z Lamborghini.

Když auto nestačí

Co byste čekali od parfému inspirovaného Lamborghini? Benzín? Kůži? Něco, co voní jako velmi drahý interiér a ještě dražší problém s parkováním?Realita je o něco sofistikovanější. Lamborghini spojilo síly s italským niche parfémovým domem Xerjoff a společně vytvořily kolekci tří vůní. Nejde přitom jen o logo slavné automobilky nalepené na flakonu. Obě značky se pokusily převést společný vztah k designu, řemeslu, technologiím a výkonu do světa parfémů.

Tři vůně, tři nálady

Kolekce se jmenuje Avanguardia, Fierezza a Perseveranza a každá z nich má reprezentovat jinou část charakteru Lamborghini.

Avanguardia je nejvíc orientovaná na budoucnost. Kombinuje mandarinku, davanu a třešeň, později se přidává černá fialka, růže a pačuli. Základ stojí na fazoli tonka, styraxu a olibanum.

Fierezza je výraznější a temnější. Pracuje s růžovým a sečuánským pepřem, kadidlem a davanou, které doplňují mořské tóny, frangipani, ambrette a geranium. V základu je myrha, semiš a ambra.

A pak je tu Perseveranza, která má být nejvíc o preciznosti a trpělivosti. Zázvor a cedrát otevírají vůni svěže a kořenitě, postupně se přidávají elemi, hřebíček, vetiver, tonka a další dřevité tóny.

Lamborghini vstupuje do světa parfémů. Ve spolupráci s Xerjoff představuje tři nové vůně inspirované světem supersportů.

Nejlepší detail je uvnitř krabičky

Celá kolekce ale funguje hlavně proto, že Lamborghini nezůstalo jen u barvy a loga. Flakony Xerjoff dostaly odstíny inspirované supersporty Lamborghini a na přední straně se vůbec poprvé objevuje ikonický štít automobilky. Obal zase pracuje s hexagonálním motivem a detaily připomínajícími kokpit.

A potom je tu jeden detail, který mě baví asi nejvíc: v každé krabičce je skutečný fragment kůže z oddělení Selleria společnosti Automobili Lamborghini. Z materiálu, který běžně najdete v luxusním interiéru auta, se tak stává součást parfémového zážitku.

Lamborghini, které si tentokrát neodvezete z showroomu, ale odnesete na kůži. Xerjoff a Lamborghini spojily síly v kolekci tří parfémů.

Je to trochu absurdní? Ano. Je to přesně ten typ detailu, kvůli kterému si podobnou věc zapamatujete? Taky ano. Lamborghini a Xerjoff tím ukazují něco, co je pro současný marketingový svět typické. Neprodávají jen vůni. Prodávají pocit, příběh a svět luxusu, do kterého můžete na chvíli vstoupit. A pokud si zrovna nemůžete dovolit Lamborghini, můžete alespoň zjistit, jak by vám jeho svět vonělo.

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