Kjaer Weis se vrací. Do Líčírny, do Evropy i do vaší kosmetické taštičky


Modelka. | foto: Líčírna organics

Mariana Vašutová
  10:00
Dánská značka Kjaer Weis se vrací do Líčírny a s ní i jiný pohled na luxusní kosmetiku. Organické ingredience, nadčasový design a znovu doplnitelné obaly dokazují, že profesionální make-up může jít ruku v ruce s přirozeností i promyšlenějším přístupem ke kráse.

Luxus, který nepotřebuje být okázalý. Krása, která neskrývá, ale podtrhuje. Unikátní značka Kjaer Weis přináší vlastní vizi moderní kosmetiky, v níž se profesionální make-up, organické ingredience a nadčasový design přirozeně prolínají. Právě zde se potkává energie pulzujícího New Yorku se severským minimalismem.

Za značkou Kjaer Weis stojí dánská make-up artistka Kirsten Kjaer Weis, která se rozhodla propojit zkušenosti z profesionálního líčení s osobitou představou o luxusní kosmetice. Od počátku klade důraz na kvalitu formulací, certifikace složek, pečlivě vybrané ingredience i estetiku, která nepodléhá pomíjivým trendům. Její vize si získala pozornost mezinárodního beauty světa a značku zařadila mezi výrazná jména niche kosmetiky.

Tvářenka s máslovou texturou Cream Blush.

Krása v promyšlených detailech

Kjaer Weis staví na skandinávském minimalismu, který se odráží nejen v charakteristických kovových pouzdrech, ale také ve filozofii samotného líčení. Pleť nemusí být dokonale zakrytá, aby působila sofistikovaně. Jemné textury, harmonické odstíny a přirozený finiš dávají prostor individualitě a kráse, která nepotřebuje masku.

Ikonický design navíc není jen estetickým podpisem. Znovu doplnitelné obaly u vybraných produktů umožňují ponechat si oblíbené pouzdro a vyměnit pouze jeho obsah. Luxus tak získává další rozměr: vedle smyslového zážitku nabízí i promyšlenější přístup ke každodenní spotřebě.

Tvářenka s máslovou texturou Cream Blush.

Vědomá volba

Certifikované organické ingredience a důraz na kvalitu patří k základním principům značky. Kjaer Weis oslovuje ženu, která v kosmetice hledá víc než okamžitý efekt. Zajímá ji složení, design i příběh předmětů, které se stávají součástí jejího osobního rituálu.

Návrat značky do Líčírny je pozvánkou k nové definici luxusu. Takové, která nespočívá v nadbytku, ale ve schopnosti vybírat si s citem.

Jedny z top produktů:

The Beautiful Oil – kombinace rostlinných olejů, která zajistí podklad pod make-up a zároveň pečuje o pleť.

Tvářenka s máslovou texturou Cream Blush.

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