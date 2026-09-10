K-beauty už není jen pro ženy. Proč muži kopírují korejský grooming


Muž myjící si obličej po ránu. | foto: miniseries

Mariana Vašutová
  10:00
Časy, kdy mužská kosmetická polička končila u sprcháče, deodorantu a jednoho krému na všechno, jsou pryč. Korejský beauty průmysl teď ukazuje mužům trochu jiný přístup k péči o sebe.

Muži objevili skincare. A začali to dělat po korejsku

Ještě nedávno byl mužský grooming jednoduchá disciplína. Umytí obličeje, oholit se, trochu parfému a hotovo. Když měl někdo doma sérum, člověk si říkal, jestli náhodou nepracuje v módní redakci. Dnes už nikoho nepřekvapí muž s deseti produkty v koupelně. A pokud jste poslední dobou scrollovali TikTok nebo Instagram, možná jste si všimli, že se mezi nimi stále častěji objevují právě korejské značky a postupy. K-beauty totiž mužům nenabízí další verzi klasického anti-age marketingu. Místo toho pracuje s představou, že dobrá pleť je něco, o co se staráte průběžně. Hydratace, SPF, jemné čištění, sérum, toner. Žádné velké drama, jen pravidelnost.

Od „maskulinního“ k upravenému

Korejský grooming je zajímavý ještě z jednoho důvodu. Neříká mužům, že by měli vypadat drsněji, mladší nebo víc maskulinně. V Jižní Koreji je mužská péče o pleť dlouhodobě mnohem běžnější součástí každodenního života. K-pop a korejské seriály pak celý fenomén dostaly před globální publikum. Dokonale upravená pleť, lesklé vlasy, upravené obočí nebo jemný make-up tam nejsou automaticky spojované s ženskostí.

Sekce korejské krásy v nově otevřené prodejně Ross na adrese 600 East Valley...

A přesně tenhle posun začíná být vidět i u nás. Stačí se podívat na současnou pánskou módu. Muži investují do skincare, manikúry, vlasů, parfémů i estetických zákroků. Grooming se z nutnosti stal součástí osobního stylu. Stejně jako si vybíráte hodinky nebo tenisky, vybíráte si i to, jak bude vypadat vaše pleť.

Proč zrovna K-beauty?

Protože korejský přístup je skoro dokonalým protikladem starého mužského kosmetického stereotypu. Nemusíte čekat, až se objeví první vráska, a pak hledat produkt s nápisem anti-age. K-beauty stojí hodně na prevenci, hydrataci a ochraně kožní bariéry. A potom je tu samozřejmě estetika. Korejská kosmetika je vizuálně atraktivní, produkty mají příjemné textury a celá rutina se dá snadno proměnit v malý každodenní rituál. Což je asi trochu příjemnější než večer použít jeden produkt označený „3 v 1“.

Neznamená to, že teď každý muž potřebuje deset kroků ráno a dalších deset večer. Ve skutečnosti stačí mnohem méně: jemný čisticí produkt, hydratační krém a přes den SPF. Kdo chce pokračovat, může přidat sérum nebo toner podle toho, co jeho pleť potřebuje.

Používáte korejskou kosmetiku?

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