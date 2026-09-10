Muži objevili skincare. A začali to dělat po korejsku
Ještě nedávno byl mužský grooming jednoduchá disciplína. Umytí obličeje, oholit se, trochu parfému a hotovo. Když měl někdo doma sérum, člověk si říkal, jestli náhodou nepracuje v módní redakci. Dnes už nikoho nepřekvapí muž s deseti produkty v koupelně. A pokud jste poslední dobou scrollovali TikTok nebo Instagram, možná jste si všimli, že se mezi nimi stále častěji objevují právě korejské značky a postupy. K-beauty totiž mužům nenabízí další verzi klasického anti-age marketingu. Místo toho pracuje s představou, že dobrá pleť je něco, o co se staráte průběžně. Hydratace, SPF, jemné čištění, sérum, toner. Žádné velké drama, jen pravidelnost.
Od „maskulinního“ k upravenému
Korejský grooming je zajímavý ještě z jednoho důvodu. Neříká mužům, že by měli vypadat drsněji, mladší nebo víc maskulinně. V Jižní Koreji je mužská péče o pleť dlouhodobě mnohem běžnější součástí každodenního života. K-pop a korejské seriály pak celý fenomén dostaly před globální publikum. Dokonale upravená pleť, lesklé vlasy, upravené obočí nebo jemný make-up tam nejsou automaticky spojované s ženskostí.
A přesně tenhle posun začíná být vidět i u nás. Stačí se podívat na současnou pánskou módu. Muži investují do skincare, manikúry, vlasů, parfémů i estetických zákroků. Grooming se z nutnosti stal součástí osobního stylu. Stejně jako si vybíráte hodinky nebo tenisky, vybíráte si i to, jak bude vypadat vaše pleť.
Proč zrovna K-beauty?
Protože korejský přístup je skoro dokonalým protikladem starého mužského kosmetického stereotypu. Nemusíte čekat, až se objeví první vráska, a pak hledat produkt s nápisem anti-age. K-beauty stojí hodně na prevenci, hydrataci a ochraně kožní bariéry. A potom je tu samozřejmě estetika. Korejská kosmetika je vizuálně atraktivní, produkty mají příjemné textury a celá rutina se dá snadno proměnit v malý každodenní rituál. Což je asi trochu příjemnější než večer použít jeden produkt označený „3 v 1“.
Neznamená to, že teď každý muž potřebuje deset kroků ráno a dalších deset večer. Ve skutečnosti stačí mnohem méně: jemný čisticí produkt, hydratační krém a přes den SPF. Kdo chce pokračovat, může přidat sérum nebo toner podle toho, co jeho pleť potřebuje.