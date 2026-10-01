Jonathan Bailey má za sebou období, kdy se z britského herce stal jeden z nejviditelnějších mužů současného Hollywoodu. Bridgerton, Wicked, Jurassic World a titul nejvíc sexy muže podle magazínu People udělaly svoje. Teď přichází další krok: Armani Beauty si ho vybralo jako novou tvář své pánské vůně I Will. A upřímně, těžko bychom našli někoho, kdo by do téhle kampaně zapadl přirozeněji. Bailey už dávno není jen herec, kterého poznáte podle role. Jeho obleky, brýle a minimalistické šperky se pravidelně dostávají do módních titulků. Jeho styl přitom nepůsobí, jako kdyby si každé ráno otevřel Pinterest a hledal, co bude zrovna trendy.
Z Bridgertonu rovnou do Hollywoodu
Nová kampaň I Will vznikla pod režijním vedením Todda Fielda a natáčela se v Universal Studios. Bailey v ní hraje herce, který přijíždí do Los Angeles hledat inspiraci pro svou další roli. Černobílý začátek se postupně mění v barevný svět Hollywoodu, zatímco Bailey projíždí městem a míří na plac. Je to trochu filmové klišé, ale tady funguje. Armani má s Hollywoodem ostatně dlouhou historii a značka je s filmovým světem spojená už od dob Amerického gigola. Letos se navíc Armani Beauty vrátilo jako oficiální beauty partner Benátského filmového festivalu a Bailey se v Benátkách objevil právě na launch eventu vůně I Will.
Jak voní Jonathan Bailey?
Podle samotného Baileyho je I Will vůně, která má připomínat dobře prožitý den, který se postupně protáhne do noci. Začíná výrazným burgundským akordem, následuje levandule a vanilka. Herec ji přirovnává k večeru po dlouhém dni, kdy se z práce přesunete s přáteli na drink a venku je pořád horko. A právě tenhle popis je docela přesný i pro jeho současný image. Bailey se totiž v módě nebojí hravosti. Sám říká, že ho baví barvy, různé textury a především možnost zkoušet věci, které by dřív možná neoblékl.