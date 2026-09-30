Joe Jonas má novou roli. Stal se globálním ambasadorem vůně Kenneth Cole


Joe Jonas v kampani pro Kenneth Cole | foto: Kenneth Cole

Jan Houška
  18:00
Joe Jonas se stal globálním ambasadorem značky Kenneth Cole pro její novou pánskou vůni Inspire Eau de Toilette. A tentokrát nezůstal pouze tváří před objektivem, jelikož se na podobě celé kampaně podílel od počátečního konceptu až po její výsledné zpracování.

Nová kampaň Kenneth Cole si vědome pohrává s tím, že kampaně na parfémy mají svůj vlastní, snadno rozpoznatelný rukopis.

„Reklamy na vůně mají historii toho, že působí velmi vážně a velmi sexy, takže jsme se samozřejmě rozhodli vzít to opravdu vážně,“ komentoval Jonas s nadsázkou. Podle zpěváka mu značka nechala dostatek prostoru, aby do kampaně dostal vlastní humor a osobnost.

Výsledkem je záměrně přehnaný filmový spot, který pracuje se známými stereotypy parfémových reklam a posouvá je ještě o něco dál. Jonas pro něj navíc nazpíval vlastní písničku, která celému konceptu dodává další vrstvu nadsázky, popisuje portál hypebae.

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Kampaň se vrací do New Yorku

Děj spotu se odehrává v New Yorku, což není náhoda. Právě tady Kenneth Cole před několika desítkami let svou značku vybudoval. Nová kampaň tak vedle Joea Jonase a jeho humoru odkazuje také na kořeny amerického módního domu.

Samotná spolupráce přitom podle značky přesahuje klasický model celebrity, která pouze propůjčí produktu svou tvář. Jonas se na kampani podílel společně s týmem Kenneth Cole už během jejího vzniku, a výsledná podoba tak má více odpovídat jeho vlastnímu stylu.

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Jak voní Inspire?

Nová toaletní voda začíná svěžími tóny bergamotu, na které navazuje aromatické srdce. V základu se vůně postupně přesouvá k teplejšímu cedrovému dřevu. Výsledkem má být kombinace svěžesti a dřevitých tónů, která odpovídá modernímu pojetí klasické pánské vůně.

A pokud by vás zajímalo hodnocení samotného Jonase, ten má jasno: „A hlavně, Inspire opravdu dobře voní,“ dodává zpěvák.

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