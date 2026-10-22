1. Třete zápěstí o sebe
Pravděpodobně nejznámější parfémový rituál: nastříkat vůni na zápěstí, přitisknout je k sobě a několikrát promnout. Možná jste to odkoukali od maminky, možná od prodavačky v parfumerii. V každém případě jde o zvyk, který můžete klidně vynechat. Třením vytváříte teplo a měníte způsob, jakým se vůně na pokožce odpařuje. Zvlášť její lehké úvodní tóny se mohou rozvinout rychleji, než parfumér zamýšlel. Neznamená to, že parfém třením zničíte, ale žádnou výhodu tím nezískáte.
Co dělat místo toho? Nastříkejte vůni na pokožku a nechte ji přirozeně zaschnout. Nic složitějšího není potřeba.
2. Nanášíte parfém na suchou pokožku
Pokud vám vůně nevydrží ani polovinu dne, možná není problém ve flakonu, ale v pokožce. Hydratovaná pleť obvykle dokáže vonné látky udržet déle než velmi suchá. Proto odborníci doporučují nanášet parfém na pokožku ošetřenou hydratačním krémem, ideálně po sprše. Nemusíte přitom investovat do celé parfémované kolekce tělových produktů. Úplně postačí obyčejné neparfémované mléko, které nebude soupeřit s vůní, již chcete nosit.
A malý detail: pokud používáte silně parfémovaný sprchový gel, tělové mléko i samotný parfém, jejich kombinace nemusí být vždy tak příjemná, jak jste si představovali.
3. Skladujete parfém v koupelně
Krásně naaranžované flakony vedle zrcadla vypadají jako fotografie z Pinterestu. Pro samotný parfém ale koupelna nemusí být tím nejlepším místem. Teplo, světlo a výrazné změny teplot mohou postupně ovlivnit stabilitu vonných složek. A právě koupelna bývá místností, kde se podmínky mění pokaždé, když si dopřejete horkou sprchu. Parfémy proto raději uchovávejte v suchu, mimo přímé slunce a zdroje tepla. Ideální je uzavřená skříňka nebo zásuvka v ložnici.
A ano, originální krabička, kterou jste hned po rozbalení vyhodili, měla i jinou funkci než jen dobře vypadat.
4. Myslíte si, že každý parfém musí vydržet stejně dlouho
Možná máte doma dvě vůně od stejné značky. Jedna je cítit ještě večer, zatímco druhá po pár hodinách téměř zmizí. Nemusí to znamenat, že je s některou něco špatně. Rozdíl bývá v koncentraci i použitých ingrediencích. Lehké citrusové nebo svěží vodní kompozice zpravidla působí kratší dobu než parfémy postavené na dřevitých, ambrových, vanilkových či pižmových tónech.
Záleží také na tom, zda používáte eau de toilette, eau de parfum nebo koncentrovanější parfum. Vyšší koncentrace vonných látek často znamená delší výdrž, ale není to univerzální pravidlo. Rozhoduje celá receptura.
Pokud tedy hledáte vůni, která vás bude provázet od rána do večera, vyplatí se ji před nákupem vyzkoušet přímo na kůži. A neposuzovat ji jen podle prvních pěti minut v parfumerii.
5. Přidáváte další dávku pokaždé, když vůni přestanete cítit
Tohle je možná nejzrádnější chyba ze všech. Ráno použijete svůj oblíbený parfém, ale kolem poledne máte pocit, že úplně vyprchal. Tak přidáte další tři střiky. A odpoledne znovu. Jenže je dost možné, že ho stále cítí všichni ostatní. Náš čich se totiž postupně přizpůsobuje pachům, kterým jsme vystaveni delší dobu. Odborně se tomuto jevu říká čichová adaptace. Mozek začne známou vůni vnímat méně intenzivně, přestože z pokožky ještě zcela nezmizela.
Než tedy parfém znovu aplikujete, zkuste se zeptat někoho ve svém okolí, zda ho stále cítí. Možná zjistíte, že jediný člověk, kterému vaše vůně uniká, jste vy sami.
Jak tedy vonět co nejdéle?
Tajemství nemusí spočívat v dražším parfému ani v tom, kolikrát během dne sáhnete po flakonu. Začněte hydratovanou pokožkou, vyberte si vůni odpovídající tomu, jak dlouhou výdrž očekáváte, a dopřejte jí správné skladování. A pokud vám oblíbený parfém po několika hodinách skutečně vyprchá, není nic špatného na tom vzít si s sebou jeho cestovní balení a během dne ho jemně obnovit. Koneckonců cílem není, aby o vašem příchodu věděla celá kancelář ještě předtím, než otevřete dveře. Mnohem příjemnější je, když si někdo vaší vůně všimne až ve chvíli, kdy se k vám přiblíží.