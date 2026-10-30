Dermatologové se shodují, že důležité není jen složení kosmetiky, ale také způsob aplikace. Jak tedy správně postupovat a proč někdy méně produktů znamená lepší péči?
Nemáme těch produktů až moc?
Ještě před pár lety nám k večerní péči stačil odličovač a obyčejný hydratační krém. Dnes máme v koupelnách produkty s kyselinou hyaluronovou, niacinamidem, vitaminem C, retinolem a několika dalšími ingrediencemi, jejichž názvy připomínají spíš hodinu chemie než péči o pleť.
Sociální sítě nás navíc přesvědčily, že čím více kroků naše skincare rutina obsahuje, tím lépe. Jenže skutečnost je trochu jiná. Pleť nepotřebuje každý den deset různých produktů a jejich nesprávné kombinování může vést k podráždění, vysušení nebo narušení kožní bariéry.
Podle Americké akademie dermatologie (AAD) je důležité nanášet kosmetiku ve správném pořadí, aby jednotlivé přípravky mohly co nejlépe plnit svou funkci. Existuje přitom několik jednoduchých pravidel, díky kterým už nebudete muset každé ráno přemýšlet, jestli patří sérum před krém, nebo až po něm.
Základní pravidlo? Od nejlehčího po nejhutnější
Možná jste už slyšeli, že kosmetika by se měla vrstvit podle konzistence. A skutečně jde o užitečnou pomůcku. Obecně začínáme lehkými produkty na vodní bázi, jako jsou tonika a séra, a pokračujeme hutnějšími přípravky, například hydratačními krémy.
Důvod je jednoduchý. Pokud nejprve nanesete silnou vrstvu mastného krému a až poté lehké sérum, můžete tím ovlivnit jeho kontakt s pokožkou i jeho vstřebávání. Nejde ale o pravidlo bez výjimek. Některé léčivé přípravky, retinoidy nebo exfoliační kyseliny mají specifické pokyny k použití, které by měly mít vždy přednost před univerzálními skincare radami.
Ranní rutina: Hydratace, ochrana a žádné zbytečné komplikace
Ráno by měla péče o pleť směřovat především k hydrataci a ochraně před vnějšími vlivy.
1. Čištění pleti
Začněte jemným čisticím přípravkem, který odstraní přebytečný maz a nečistoty. Pokud máte velmi suchou nebo citlivou pleť, nemusíte nutně každé ráno používat intenzivní čisticí gel. Někdy postačí opláchnutí vodou.
2. Tonikum nebo hydratační esence
Tento krok je dobrovolný. Moderní tonika mohou obsahovat hydratační a zklidňující složky, ale nejsou nezbytnou součástí každé rutiny.
3. Sérum
Nyní přichází čas na lehká séra. Ráno se často používá například vitamin C, který působí jako antioxidant a může pomáhat chránit pokožku před oxidačním stresem.
Další možností je kyselina hyaluronová, která podporuje hydrataci, nebo niacinamid, jenž může přispět ke zklidnění pleti a podpoře kožní bariéry.
Nemusíte ale používat všechna tři séra současně. Vyberte si produkt podle toho, co vaše pleť skutečně potřebuje.
4. Hydratační krém
Krém pomáhá udržovat hydrataci a podporuje ochrannou funkci pokožky. U mastnější pleti může stačit lehká gelová textura, zatímco suchá pleť často ocení bohatší složení.
5. SPF
Posledním krokem ranní péče před make-upem by měla být ochrana před sluncem.
Dermatologové doporučují širokospektrální opalovací přípravek s SPF alespoň 30. A to nejen během léta. UV záření totiž působí na pokožku i v chladnějších měsících.
Pokud používáte samostatný SPF produkt, nanášejte ho po běžné pečující kosmetice a před make-upem. Při pobytu venku je důležité ochranu pravidelně obnovovat, zpravidla každé dvě hodiny a po pocení nebo otírání pokožky.
Večerní rutina: Kdy přichází na řadu retinol?
Večer se můžeme více zaměřit na čištění a produkty určené k řešení konkrétních problémů, například akné, pigmentových skvrn nebo známek stárnutí.
1. Odličování a čištění
Pokud nosíte make-up nebo voděodolný SPF, může být užitečné dvoufázové čištění. Nejprve odličovací balzám nebo olej, poté jemný čisticí gel.
Dvojité čištění ale není povinností pro každého. Důležité je odstranit nečistoty bez zbytečného drhnutí.
2. Hydratační tonikum
Stejně jako ráno jde o volitelný krok. Pokud používáte exfoliační tonikum s kyselinami, nepovažujte ho za běžnou hydratační vodu a řiďte se doporučenou frekvencí použití.
3. Aktivní látky a séra
Večer se často používají retinoidy, které mohou pomáhat s akné, nerovnoměrnou texturou pleti a jemnými vráskami.
Retinol ale není ingredience, se kterou by bylo vhodné začít každý večer ve vysoké koncentraci. Dermatologové doporučují postupné zavádění, protože může způsobovat suchost, zarudnutí nebo podráždění.
U citlivější pleti lze někdy využít takzvanou sendvičovou metodu, kdy se hydratační krém nanese před retinoidem i po něm. Vždy ale záleží na konkrétním přípravku.
Retinoidy se obecně nedoporučují během těhotenství.
4. Hydratační krém
Posledním běžným krokem večerní rutiny je hydratace. Zvlášť při používání aktivních látek mohou být vhodné krémy s ceramidy, glycerinem nebo dalšími složkami podporujícími kožní bariéru.
Nejčastější chyba? Příliš mnoho aktivních látek najednou
Vitamin C, retinol, kyselina glykolová, salicylová a ještě exfoliační peeling. Pokud vaše večerní rutina připomíná malou chemickou laboratoř, možná je čas trochu ubrat.
Neznamená to, že se tyto ingredience nikdy nesmějí kombinovat. Některé kombinace jsou naopak běžné a mohou být účinné. Problém nastává především tehdy, když používáte příliš mnoho potenciálně dráždivých látek současně nebo příliš často.
Například retinoidy a exfoliační kyseliny mohou u citlivější pokožky zvyšovat riziko podráždění. Proto může být rozumnější střídat je v různé večery.
A pokud zkoušíte nový produkt, zavádějte ho postupně. Když totiž začnete používat pět novinek během jednoho týdne a objeví se podráždění, jen těžko poznáte, která z nich ho způsobila.
Potřebujete opravdu deset kroků?
Popularita korejské kosmetiky přinesla do světa krásy řadu zajímavých produktů, ale také představu, že dokonale ošetřená pleť musí projít dlouhým seznamem kroků. Jenže více kosmetiky automaticky neznamená lepší výsledky.
Pro mnoho lidí může být dostačující jednoduchá rutina složená z jemného čisticího přípravku, hydratačního krému a ranní ochrany SPF. Aktivní látky pak přidávejte podle konkrétních potřeb. Nejdůležitější totiž není počet lahviček na poličce ani cena vašeho séra. Je to pravidelnost, vhodně zvolené složení a schopnost poznat, kdy už má vaše pleť všeho dost.
A pokud si z celého pořadí máte zapamatovat jediné pravidlo, pak toto: ráno ochrana, večer regenerace a mezi tím jen tolik produktů, kolik vaše pokožka skutečně potřebuje.