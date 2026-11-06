Proč je zima vhodným obdobím pro retinol?
Retinol patří do skupiny retinoidů, tedy látek odvozených od vitaminu A. Podporuje obnovu kožních buněk a při dlouhodobém používání může přispívat k tvorbě kolagenu. Právě proto patří mezi nejlépe prozkoumané látky v péči o stárnoucí pleť. Podzim a zima bývají oblíbeným obdobím pro jeho zavádění, protože obvykle trávíme méně času na přímém slunci. To ale neznamená, že je retinol v zimě automaticky šetrnější.
Dermatoložka Amy Kassouf z Cleveland Clinic upozorňuje, že chladné počasí a vytápění snižují vlhkost vzduchu, což může přispívat k vysušování pokožky. A pokud k tomu přidáte přípravek, který může sám způsobovat podráždění, pleť může reagovat podrážděním.
Chyba číslo jedna: Příliš mnoho a příliš často
Jednou z nejčastějších chyb je představa, že čím více retinolu použijeme, tím rychleji uvidíme výsledky. Podle dermatologů z Americké akademie dermatologie je ale důležité začínat postupně, ideálně s méně intenzivním přípravkem.
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Začátečníkům může stačit aplikace dvakrát týdně, například v pondělí a ve čtvrtek. Pokud pokožka reaguje dobře, lze frekvenci postupně zvyšovat. Na celý obličej přitom obvykle postačí množství o velikosti hrášku. Silnější vrstva výsledky neurychlí, zato může zvýšit riziko zarudnutí a olupování.
Chyba číslo dvě: Zapomínáte na hydrataci
Retinol by měl být součástí péče doplněné o hydratační krém, obzvlášť během zimních měsíců. Při výběru krému se zaměřte na složky, jako jsou ceramidy, glycerin nebo kyselina hyaluronová. Pomáhají pokožce udržovat vlhkost a podporují její ochrannou bariéru.
Pokud máte citlivější pleť, můžete vyzkoušet takzvanou sendvičovou metodu. Nejprve nanesete hydratační krém, poté retinol a nakonec další tenkou vrstvu krému. Tato technika může zmírnit podráždění. U přípravků předepsaných dermatologem se ale vždy řiďte jeho doporučením.
Chyba číslo tři: Kombinujete příliš mnoho aktivních látek
Retinol, kyselina glykolová, salicylová a exfoliační peeling během jednoho večera? Vaše pleť pravděpodobně nepotřebuje tak náročnou kombinaci. Kombinování několika potenciálně dráždivých ingrediencí může vést k vysušení, zarudnutí nebo narušení kožní bariéry.
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Neznamená to, že se tyto látky nikdy nesmějí používat ve stejné rutině. Pokud ale s retinolem začínáte, je rozumnější exfoliační kyseliny zařazovat v jiné dny a sledovat reakce pokožky.
Chyba číslo čtyři: SPF necháváte až na léto
Jedním z nejrozšířenějších kosmetických omylů je představa, že v zimě nepotřebujeme ochranu před sluncem. Retinoidy mohou zvyšovat citlivost pokožky na sluneční záření. Dermatologové proto doporučují používat každý den širokospektrální SPF alespoň 30, a to i během chladnějších měsíců.
Retinol pak aplikujte večer na čistou, suchou pleť, pokud výrobce nebo dermatolog neurčí jinak.
Kdy je lepší dát si pauzu?
Mírná suchost nebo přechodné olupování se mohou objevit zejména na začátku používání. Výrazné pálení, bolestivé zarudnutí nebo popraskaná pokožka ale nejsou známkou toho, že přípravek pracuje lépe.
V takovém případě retinol vysaďte a zaměřte se na jemné čištění a hydrataci. Pokud potíže přetrvávají, poraďte se s dermatologem. Retinoidy by se také neměly používat během těhotenství ani při jeho plánování bez konzultace s lékařem. A na závěr ještě jedna věc: výsledky nepřicházejí přes noc. Viditelné změny mohou vyžadovat několik týdnů až měsíců pravidelného používání.