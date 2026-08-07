Orientální dřevitý parfém vytvořili parfémáři Alberto Morillas a Nathalie Lorson. Otevírá ji svěží kombinace bergamotu a kardamomu, po níž následuje aromatické srdce z levandule a listů fialky, v základně je pak vůně burgundy, levandule a vanilky. Na koncepci vůně a jejím příběhu se údajně podílel i sám zesnulý Giorgio Armani, popisuje WWD.
Jonathan Bailey vůni popisuje jako vlastní cestu, která mu připomíná ty nejlepší dlouhé dny, které přerostou v noc. Dny, kdy člověk začne venku, potká přátele, odvede dobrou práci a pak si užije večer s přáteli.
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„Je to sexy a je to trvalé. Přesně takhle se cítím při těch nejlepších a nejsebevědomějších večerech,“ popsal herec pro britské GQ. Sám dodává, že Armani je pro něj značkou spojenou se závazkem k naplno prožitému životu a s ochotou riskovat a nebát se selhání .
Kampaň k parfému natočil režisér Todd Field a nese slogan „Není to o štěstí, je to o vůli“. Sledujeme v ní herce, který v Los Angeles hledá nový smysl před svou další rolí. Příběh se z černobílé stopáže postupně přelévá do barev, hlavní hrdina tančí ve svém bytě a míří k nápisu Hollywood, než se konečně ocitne na place.
Podle Baileyho šlo o naprosto přirozenou shodu okolností, protože podobně jako jeho postava směřuje k Hollywoodu za inspirací, i on sám letos zpomalil a vybírá si role s větším rozmyslem.