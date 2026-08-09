Globální trh s pánskou kosmetikou zažívá podle mnohých analýz prudký růst poháněný generací Z, sociálními sítěmi a proměnou toho, co vlastně znamená „mužná“ péče o sebe.
Odhady velikosti trhu se mezi jednotlivými analýzami mírně liší, jedno ale mají společné, a to že směřují prudce nahoru. Příčinou je především rostoucí kupní síla, sílící povědomí o kosmetické péči a normalizace mužského groomingu skrze digitální média a doporučení celebrit. Právě sociální sítě a mužští influenceři podle analýzy výrazně snížili stigma spojené s kosmetikou pro muže, informuje BeautyMatter.
Zajímavostí je, že nejsilnějším regionem stále zůstává Asie a Tichomoří, kde v inovacích a přijímání nových produktů vedou Jižní Korea a Japonsko. Silný růst ale vykazuje i Severní Amerika, kde vedou linie podpořené celebritami.
|
Kšiltovka nestačí. Tohle jsou pokrývky hlavy, které jsou letos in
V Evropě je situace podobná. Na trhu se vedle zavedených gigantů jako jsou třeba L’Oréal, Shiseido a Kao, také prosazují i prémiové domy jako TOM FORD a CHANEL, ale i úzce specializované značky. Sortiment se navíc rozšiřuje daleko za hranice základní péče o pleť, kdy přibývají tónovací hydratační krémy, korektory, gely na obočí i barvy na vousy.
Důvodem, proč se tohle všechno děje, je především kupní síla a přístup generace Z. V USA v roce 2024 používalo pleťovou kosmetiku 68 procent mužů ve věku 18 až 27 let, o dva roky dříve to bylo jen 42 procent. Mladí muži vnímají skincare jako prevenci i formu sebevyjádření, méně svázanou tradičními genderovými normami. Zajímavostí je, že i tíhnou spíše ke genderově neutrálním značkám než k výrazně „mužským“ obalům, které jim přijdou zastaralé, píše CNBC.
Podíl amerických mužů, kteří nikdy nepoužili make-up, klesl z více než 90 procent v roce 2019 na zhruba 75 procent v roce 2024, což jasně ukazuje, jak rychle stigma mizí.