Léto budiž pochváleno. Co si určitě zabalit do kufru na letní dovolenou?

Nechci neustále někoho poučovat o základech ochrany před sluncem, realita mě nicméně nepřestává děsit. Většina lidí si SPF stále balí jen do kufru k moři, jako by ultrafialové záření čekalo až za hranicemi přímořského resortu s all inclusive náramkem na ruce. Přitom je úplně jedno, kde zrovna trávíte horké červencové dny. Ať už usrkáváte espresso na terase u jezera Como, dáváte si pivo na pláži u Máchova jezera, nebo zrovna procházíte rozpáleným centrem Prahy, scenerie zůstává podobná. Dost často kolem sebe vidím rudé, bolestivě spálené lidi, kteří vypadají, jako by se rozhodli stát se živou reklamou na panthenol.
Je nejvyšší čas začít jednat. Čísla jako 30 nebo 50 na tubě opalovacího krému navíc nejsou samospásná. Klíčem je precizní aplikace v dostatečném množství každé dvě hodiny. Jenže právě tady narážíme na technologický limit moderní kosmetiky, protože nanášet krém přes vrstvy ranní péče nebo make-upu během dne je ryzí očistec. Osvěžující mlhy na trhu sice existují, po většině z nich máte však pocit, jako byste si obličej přestříkali lakem na vlasy. Tady věda zkrátka ještě dluží lidstvu malou revoluci.
Nejlehčí věc pod sluncem
Věčný souboj mezi chemickými a minerálními filtry situaci nijak neulehčuje. Chemické filtry jsou na kůži obvykle neviditelné, citlivější jedince ale dokážou pekelně pálit v očích. Minerální štíty na bázi oxidu zinečnatého a titaničitého zase vynikají šetrností, historicky z vás ovšem často udělaly dokonalou kopii hodného ducha Caspera.
V roce 2026 se tyto rozdíly naštěstí stírají. Hlavní inspirace přichází z Jižní Koreje a Japonska, kde ochranu před sluncem nevnímají jako otravnou sezonní povinnost, nýbrž jako základní pilíř ranní péče. Tamní laboratoře pracují s pokročilými filtry, a hlavně perfektně zvládají textury tak lehké, že o nich na pleti téměř nevíte. Západní značky se naštěstí rychle inspirovaly, takže plejádu žhavých novinek najdete nejen v luxusních parfumeriích a lékárnách, ale také v drogerii na rohu.
Za poslední dva měsíce jsem v rámci přípravy na tento letní speciál otestoval přes šedesát SPF produktů, což z mé koupelny udělalo provizorní sklad chemické laboratoře. Osobně nedám dopustit na kultovní japonskou značku Bioré, jejíž ultralehký gel si perfektně rozumí i s mou reaktivní pletí. Skvělé věci s texturou gelu dělá také korejská značka Hyeja a známý průkopník ošetření DNA z lososa Rejuran. Japonské Shiseido pro mě zůstává jednou z nejspolehlivějších voleb pro venkovní aktivity, hned vedle značek jako Tatcha, Augustinus Bader, Vichy, La Roche Posay, Nivea, Garnier nebo Institut Esthederm.
Všechny tyto pestrobarevné tuby mají společnou jednu věc. Chovají se k pokožce jako prémiové anti-age sérum. Hydratují, vyhlazují, zklidňují a pomáhají předcházet pigmentovým skvrnám. Správné SPF je zkrátka takové, které nosíte každý den s radostí, a ne za trest.
Vrásky, které slunce způsobuje, jsou v tomto případě pouze kosmetickým detailem na povrchu, skutečná hrozba leží mnohem hlouběji. Kromě každodenní vrstvy krému by měl být absolutním standardem ještě jeden rituál, k němuž máme my Češi stále trestuhodně laxní přístup. Tak schválně, kdy jste naposledy byli na preventivní kontrole mateřských znamének pod digitálním dermatoskopem? Rakovina kůže nepočká na konec letní sezony.
Já sám jsem letos absolvoval kontrolu v pražském IEM Spa, kde jsme preventivně odstranili hned dvě znaménka. Možná vám to do plážového koktejlu hází trochu hořkosti, statistiky jsou však neúprosné. V Česku v současné době žije přes 35 tisíc pacientů, kteří s melanomem buď aktivně bojují, nebo si touto nemocí v minulosti prošli. Nejzákeřnější ze zhoubných kožních nádorů lékaři u nás nově odhalí u více než tří tisíc lidí ročně a u celé pětiny z nich na něj bohužel přijdou pozdě. Tichý stín léta u nás každý rok usmrtí přes 400 osob, téměř sedmnáct procent obětí umírá před dosažením šedesáti let.
A co s nejčastějším argumentem odpíračů opalovacích krémů, že kvůli nim tělo nezíská vitamin D? Studie v časopise British Journal of Dermatology jasně prokázaly, že běžná vrstva krému syntézu vitaminu D v těle nijak zásadně neblokuje. Pokud přesto máte pochybnosti, kupte si raději doplňky stravy v lékárně.
Vynechat ochranu před sluncem zkrátka není žádný alternativní wellness směr. Bez SPF z domu neodcházím, i kdyby venku padaly trakaře. Možná je to obsese. Po zkušenostech z minulých let, které mi dodnes připomínají dvě jizvy na zádech a jedna na břiše, však vím, že tato hra s ohněm se prostě nevyplácí.
Sběratelské bronzery
Nejkrásnější, největší, nejzářivější a nejpropracovanější. Superlativy na bronzery z letošních letních kolekcí pro rok 2026 rozhodně nešetřím. Splňují téměř vše, co od nich očekávám, a často ještě něco navíc. Bronzer už dávno není jen obyčejná pomůcka na optické zahřátí tváře. Letos se definitivně proměnily v amulet luxusního eskapismu a vyhledávaný sběratelský objekt. Šest velikánů beauty průmyslu se předhání v tom, kdo vtiskne slunci nejpřesvědčivější podobu.
Dior kombinuje estetiku haute couture Jonathana Andersona s ultra jemným bronzujícím pudrem. Pouzdro s výšivkou cannage, poseté sedmikráskami a ozdobené beruškou, ukrývá čtyři odstíny pro efekt, kvůli kterému si lidé na Riviéře pronajímají jachty, ale vy klidně můžete dát trčet v zácpě na magistrále.
Romantiku s vůní marocké pouště přináší Guerlain, jehož Terracotta Summer Glow oslavuje tradici řemeslných mozaik zellige z proslulé manufaktury Aït Manos a v reliéfu písečných dun kombinuje bronz s korálovou tvářenkou. Můžete ji mimochodem nanést i na oční víčka, protože léto si žádá trochu lehkomyslnosti.
Pokud preferujete neviditelné textury splývající s kůží, inovativní akvarelový tint Colour Wash Bronze Water Tint od Victorie Beckham Beauty s mořskou a kokosovou vodou či vitaminem C funguje jako instantní léto v lahvičce. Pomalu se vpíjí do kůže a zanechává dlouhotrvající, přirozeně šťavnatý tón, který jako by vycházel zevnitř pleti. Pro autentický bronz ale jeden odstín často nestačí, což potvrzuje slavná vizážistka Gucci Westman. Její krémovo-pudrový produkt Sun Tone Bronzing Crème kombinuje dva dokonale sladěné tóny, které při vrstvení budují hloubku a zanechávají pleť hydratovanou s jemně matným finišem. Celou symfonii tichého luxusu uzavírá Hermès s minerálním pudrem Soleil d’Hermès, jenž zachycuje plamenné barvy západu slunce a zahalí pleť do subtilního zlatavého třpytu.
Letošní limitované edice se na kosmetickém stolku blyští stejně jako umělecké číselníky na hodinářském veletrhu Watches & Wonders v Ženevě. Pořiďte si k nim rovnou obrovský japonský kabuki štětec, protože jedině tak jedním tahem vykreslíte na pleti záblesk té správné zlaté hodinky. Stále přitom platí, že večer je nutné použít jemnou čisticí pěnu či odličovací olej a pokožku důkladně zbavit všech nánosů, aby byla další den čistá a připravená na nový malý flirt se sluncem.
Talisman pro štěstí
Žhavý trend takzvané wearable beauty, tedy módních doplňků ukrývajících kosmetický produkt, radikálně přepisuje zažité konvence a ukazuje, jak oblíbené kosmetické nezbytnosti nosit se stejnou marnivostí jako haute joaillerie nebo nejžhavější doplňky z přehlídkových mol. Při víkendovém generálním úklidu šatníku před blížící se letní dovolenou na mě z hlubin zapomenuté krabice s doplňky vyklouzl masivní zlatý řetěz s miniaturou flakonu Chanel No. 5. Kupoval jsem ho před lety v jednom zapadlém vintage shopu ve čtvrti Aojama v Tokiu. Pochází z konce osmdesátých let, a přestože v něm už po letech nezbyla ani kapka legendárního parfému, jeho vizuální kouzlo neztratilo nic ze své síly.
Když jsem si tento sběratelský klenot prohlížel, nechtěně cinknul o můj telefon, na němž mám shodou okolností přicvaknutý nejnovější virální gadget Easy Bake Pressed Powder Phone Grip od Huda Beauty. Jde o uživatelsky brilantní záležitost – popsocket neboli malý výsuvný držák a stojánek ukrývá pod magnetickým víčkem zrcátko, miniaturní labutěnku a slavný matující kompaktní pudr pro okamžitou retuš T zóny na cestách. Nemohl jsem se neusmát nad absurdním dialogem dvou dekád. Jeden objekt pamatuje éru ramenních vycpávek Karla Lagerfelda, druhý zosobňuje současnou digitální kulturu TikToku. Oba přitom slouží identické lidské obsesi povýšit kosmetiku na vizuální statement a mít estetickou záchranu neustále na dosah ruky.
Módní domy letos do tohoto teritoria vstupují s nebývalou intenzitou a stírají hranice mezi produktem a šperkem. Chanel směřuje svou letní make-up kolekci Les Beiges do Biarritzu, řada oslavuje slaný mořský vánek a uvolněnou eleganci. Limitovaný tkaný kufřík funguje jako rafinovaný plážový koš ukrývající letní poklady v podobě krémové tvářenky, pudrového rozjasňovače, balzámu na rty a řasenky. Je to esence prázdninové bezstarostnosti, kterou chcete hrdě vystavit na odiv. Pozadu nezůstává ani Dior, jehož univerzální balzám Le Baume dostal podobu ultrastylové klíčenky s logem, připravené k okamžitému zacvaknutí na ucho oblíbené kabelky.
Korunu tomuto mikrotrendu nasazuje Louis Vuitton, který k oslavě 130 let plátna Monogram představil Cosmetic Lipstick Pouch. Jde o miniaturní repliku historického kosmetického kufříku určenou na uložení rtěnky. Díky elegantnímu zlatému řetízku s karabinou ho můžete připnout na ucho kabelky nebo drze zaháknout za poutko džínů. I když máte na sobě ten nejjednodušší outfit, dáváte celému světu jasně najevo, že vaše rtěnka si konečně zasloužila vlastní luxusní apartmá.
V aktuálních tropických dnech se nicméně mým nejvěrnějším parťákem nestal drahý kov, ale přenosný ventilátor HushJet Mini Cool od vizionářů z Dyson. Kapesní inženýrský zázrak s bezlopatkovým designem můžete díky speciálnímu poutku nosit elegantně zavěšený kolem krku jako praktický futuristický náhrdelník.
Dyson zúročil sedmnáct let výzkumu a do těla přenosného větráčku o váze smartphonu vměstnal motor se 65 000 otáčkami, který v režimu Boost generuje ochlazení rychlostí 25 metrů za sekundu. Akustická laboratoř značky dokázala eliminovat otravné vysokofrekvenční pískání typické pro levné ventilátory, takže při maximálním výkonu nepůsobíte jako startující Boeing 737. Přijde vhod hlavně v rozpálených dopravních prostředcích nebo přehřátých městských ulicích. Pocit okamžitého arktického mikroklimatu je silně návykový.
Dopisy z prázdnin
Výběr správného letního parfému vyžaduje sofistikovanější přístup než jen rychlý test na papírku v klimatizované parfumerii. V tropických teplotách se totiž i ta nejkrásnější kompozice dokáže bleskově proměnit ve spouštěč migrény a zbraň hromadného ničení. Zapomeňte proto na předvídatelné citrusy. Skutečným trendem jsou letos příběhy flakonů fungujících jako olfaktorické teleporty na místa, kde jste již byli, toužíte strávit dnešní noc nebo kam se teprve jednou podíváte. Sám se při pohledu na svou letní poličku s vůněmi často přistihnu při myšlence, že vlastně neshromažďuji flakony, nýbrž konkrétní vzpomínky a emoce, které si chci vzít na cesty s sebou.
Představte si ranní lekci pilates a noční divokou party po boku Justina Biebera. Přesně takhle žije ikona Hailey Bieber, jejímž favoritem je Lust in Paradise Extrait de Parfum od Ex Nihilo. Parfémářka Louise Turner nově zachycuje záři zapadajícího slunce nad Riviérou díky černému rybízu a peprné laboratorně vyvinuté složce akigalawood, které původnímu pivoňkovému srdci dodávají až nebezpečně svobodnou auru. Úplně jinou tvůrčí hru rozehrává Diptyque s toaletní vodou Eau des Sens. Flakon zdobí luxusní skleněná mozaika od Mathilde Jonquière, samotný koktejl pomerančového květu a jalovce funguje jako tekuté probrání smyslů, spolehlivěji než ranní espresso na terase.
Zatímco ostatní značky na léto automaticky připravují odlehčené ovocné vody, vizionář Jacques Cavallier Belletrud z domu Louis Vuitton přichází s nečekaným tahem. Jeho novinka Ambre Levant v lahvičce z kouřového skla sází na intenzivní bangladéšský oud a šedou ambru. Dvorní parfémář francouzské značky se zde proměnil v couturiéra, který s neomezeným rozpočtem vyšil tenounkou zlatou nití vůni zachycující magický okamžik, kdy rozpálený den předává vládu žhavé noci, během níž se může stát naprosto cokoliv.
Symfonii uzavírá snová tichá óda od Hermès. Christine Nagel přetavila svou osobní vzpomínku na polynéský ostrov Tahiti do podmořské zahrady, kde se krémový květ tiaré a kokos prolínají se slanými tóny laguny tak věrohodně, že realita okamžitě splývá s fantazií. Bon voyage!