Co se skrývá pod pojmem skin longevity

Donedávna byla anti-age péče založená především na jednoduché logice: objeví se vrásky, řešíme vrásky. Dnes se ale nezaměřuje pouze na to, co už je vidět, ale především na prevenci, odolnost, regeneraci, kvalitu a schopnost pleti dobře fungovat v čase.
Právě na tomto principu vznikl Element IQ vytvořený PharmDr. Lucií Havlíkovou. Její přístup vychází z farmaceutické expertizy, dlouholetého zájmu o aktivní látky a perfektní znalost korejského kosmetického vývoje a nejmodernějších technologií. U produktu sleduje jeho složení, koncentraci účinných látek, jejich kombinace a způsob, jakým mají v pleti působit.
Odborné znalosti se promítly také do vlastního vývoje ve spolupráci se špičkovými korejskými odborníky. Triptych sér Element IQ si Lucia nechala vyvinout na míru v korejských laboratořích a pod vlastním dohledem.
Systém je postavený na třech sérech, která nemají konkurovat jedno druhému. Každé má jinou úlohu, jinou intenzitu a jinou frekvenci používání. Každé funguje samostatně. Společně ale vytvářejí něco mnohem většího – komplexní protokol regenerace a obnovy pleti.
PDRN & Peptides Anti-Age - Pro pleť, která má vypadat déle zdravě a vitálně. PDRN 2 500 ppm z lososí DNA, exosomy z Lactobacillus a biomimetické peptidy podporují její obnovu a regeneraci.
Spicule & AHP8 Lifting - Sebelepší složení nepomůže, pokud zůstane jen na povrchu. Spikule z mořské houby pomáhají zvýšit prostup aktivních látek do pokožky, včetně neuropeptidu AHP8 a peptidu inspirovaného účinkem hadího jedu.
Exo-Retinoids & Bakuchiol - Retinoidy patří mezi nejlépe prozkoumané anti-age složky, klasické formy ale mohou být pro pleť dráždivé. Tady pracujeme s HPR-retinoidem nové generace v kombinaci s bakuchiolem, NAD⁺ a NMN, která je velmi dobře tolerovaná.
Séra používají také kosmetické salony. Koupit je můžete ve vybraných lékárnách nebo na elementiq.cz.