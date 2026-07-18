Zpěvačka a skladatelka nominovaná na Grammy je už delší dobu ambasadorkou domu, nyní však přebírá novou roli, která podle Chanel dokonale odpovídají nové éře této vůně.
„Je to neuvěřitelné být novou tváří ‚Coco Mademoiselle‘, cítím obrovskou hrdost,“ říká Abrams v tiskové zprávě. „Líbí se mi, že Coco je někdo, kdo za sebou všude zanechával stopu. Někdy bych si přála být víc jako ona.“
Thomas du Pré de Saint Maur, šéf kreativy pro vůně a beauty v Chanel, označuje za hlavní sílu nového partnerství právě Gracie postoj: „Podobně jako kdysi Gabrielle Chanel se Gracie prosazuje bez přetvářky, poháněná nezkrotným smyslem pro svobodu a instinktivní elegancí.“
Podle portálu hypebae si „Crush Absolu“ ponechává pomerančovou a jasmínovou vůni typickou pro vůni „Coco Mademoiselle“, přidává však temnější a intenzivnější tón. S Abrams jako tváří parfému se tak Chanel snaží rozšířit svůj svět vůní směrem k mladšímu publiku.