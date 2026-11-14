Je jedno z hektických dopolední během hodinářského veletrhu Watches & Wonders. Se Sébastianem Vivasem se setkáváme v salonku výstavního stánku Audemars Piguet, který je letos věnován řemeslům ve Vallée de Joux, hodinářském údolí, kde značka sídlí od roku 1875. Právě ze Sébastianova rozhovoru s CEO Ilarií Restou vznikl projekt Atelier des Établisseurs, v němž byla letos představena trojice okouzlujících modelů, vytvořených za využití téměř zapomenutých řemesel.
Jelikož novinky značka uvádí již několik let mimo ženevský hodinářský veletrh, kterého se letos znovu účastnila vlastně poprvé – naposledy ještě na SIHH prezentovala kolekci Code 11.59 v roce 2019 –, svůj stánek pojala jako poctu historickému způsobu výroby hodinek établissage. Jednotlivé součástky vyráběli hodináři roztroušení po údolí, v manufakturách se strojky sestavovaly a ukládaly do pouzder. Ostatně AP dodnes spolupracuje s nezávislými mistry, kteří vnášejí do současné produkce nový úhel pohledu.
Sébastian Vivas má na starosti nejen chod muzea Musée Atelier Audemars Piguet v Les Brassus, ale stojí též za skvělým projektem AP Chronicles, který podrobně mapuje historii významných hodinek značky. Je též hlavním autorem a editorem loni vydané knihy The Watch: Stories and Savoir Faire, jež patří k nejlepším na trhu. Pokud vás zajímají hodinářská řemesla a výroba hodinek v minulosti a dnes, publikace rozhodně stojí za koupi.
Historik Sébastian Vivas je ředitelem Musée Atelier Audemars Piguet a mimo jiné autorem loňské knihy The Watch: Stories and Savoir Faire.
Se Sébastianem Vivasem jsem se setkala poprvé již před několika lety kvůli výročí hodinek Royal Oak Offshore, později též na nejrůznějších eventech – a vím, že je doslova studnicí těch nejzajímavějších příběhů, které navíc dokáže podat s neuvěřitelnou lehkostí. Když jsem tedy měla možnost promluvit s ním znovu, neváhala jsem ani minutu. Sébastian Vivas je totiž sázkou na jistotu.
Audemars Piguet je značka známá inovacemi, ale stejně tak tradicí a řemeslem. Ostatně i letošní stánek na veletrhu Watches & Wonders je věnován právě řemeslům a historické výrobě hodinek ve Vallée de Joux. Proč jsou předměty, kterých se dotkla lidská ruka, i ve 21. století tak důležité?
Řemeslo je důležité pro nás jako pro značku, je to naše identita, naše kořeny – a my o identitu nechceme přijít, naše historie je součástí toho, kým jsme. Historie AP nesahá do roku 1875, kdy byla značka založena, ve skutečnosti začíná mnohem dřív. Oba její zakladatelé měli za sebou generace předchůdců, hodinářů z Vallée de Joux. (Předek Julese Louise Audemarse založil hodinářskou dílnu ve Vallée de Joux již v roce 1811. Hodinky Josepha Pigueta – předka Edwarda Augusta Pigueta – z roku 1769 jsou dnes vystavené v Musée Atelier Audemars Piguet v Le Brassus.) Oba zakladatelé se rozhodli spojit své síly a založili dílnu, z níž se později stala značka, ale to byl jen jeden krok v dlouhé historii. A jak všichni vědí, značka Audemars Piguet je dodnes v rodinných rukou.
Naše společnost vznikla v době průmyslové revoluce, a mohlo se tedy přejít na mechanizovanou výrobu a sériovou produkci hodinek. Ale zakladatelé řekli: Ne, budeme pokračovat tak, jak jsme pracovali dříve, protože i naši otcové, strýcové a dědečkové vyráběli špičkové hodinky ručně. A každé byly jedinečné.
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Ve světě, který se mění tak rychle a stává se víc a víc digitálním a virtuálním, je zapotřebí skutečných věcí, které přetrvají a jsou navýsost lidské. Hodinky, které dnes vyrábíme a budeme vyrábět dál, jsou tvořeny tak, aby vydržely desítky i stovky let, pokud se o ně lidé budou starat – a péči potřebují. Mají se předávat z generace na generaci, protože takové hodinky se zkrátka nevyhazují. Jsou vyrobeny s maximální péčí, kombinují technologie 21. století s důrazem na detail, s řemeslem. Někdy se naši mistři snaží odstranit škrábanec, který nikdo neuvidí, nevidí jej ani oni sami, jen ho cítí pod prsty – a stojí jim za to dát si tu práci, aby hodinky byly dokonalé. Jsou posedlí krásou, mají ji hluboko v sobě. A právě touha po kráse a dokonalosti je to nejlepší na nás lidech.
Loni značka získala v aukci ultrakomplikované astronomické kapesní hodinky z roku 1921 nazývané Grosse Pièce, letos AP uvedla ultrakomplikované kapesní hodinky 150th Heritage Pocket Watch. Jak vůbec vznikla tradice ultrakomplikovaných kapesních modelů, které se ve Švýcarsku vyráběly zhruba do počátku 30. let minulého století?
Tradice ultrakomplikovaných hodinek začala už o něco dříve, první mimořádně komplikované hodinky vyrobil hodinář Abraham-Louis Breguet pro francouzskou královnu Marii Antoinettu v roce 1783. A pokud se v čase vrátíme ještě dál, je tu tradice velkých astronomických hodin. Kdybyste někdy jela do Prahy…
Ultrakomplikovaný model Grosse Pièce získala AP loni v dražbě, hodináři na kapesních hodinkách pracovali od roku 1914 do roku 1921.
... bydlím v Praze.
Tak víte, že pražský orloj, který je starý přes 600 let, si fotí miliony lidí. Je to zázrak, neuvěřitelně krásný mechanismus. Ale zmenšit ho na velikost kapesních hodinek bylo velmi náročné. Ovšem jde pořád o ten samý příběh, o fascinaci výjimečnými předměty a jejich složitostí. Hodinky jsou výsledkem zručnosti, inteligence a snahy posouvat hranice, jít dál. A to je skutečně součástí historie Vallée de Joux. Znáte naši knihu?
The Watch: Stories and Savoir Faire znám. Gratuluji k ní.
Věnovali jsme v ní dvě strany ultrakomplikovaným hodinkám. Záměrem bylo vyzdvihnout ty nejdůležitější v historii. Samozřejmě nejde o úplnou chronologii, ale vybrali jsme 19 ultrakomplikovaných modelů různých značek. Zvolili jsme ty, které považujeme za opravdu důležité. Jsou tam třeba kapesní hodinky Universelle z roku 1899, jejichž mechanismus sestavil Louis Elisée Piguet a které můžete vidět v našem muzeu. Jedenáctery ultrakomplikované kapesní hodinky z 19 zmíněných v knize bylo vyrobeno ve Vallée de Joux.
Ultrakomplikované kapesní hodinky Universelle z roku 1899 jsou k vidění v muzeu značky v Le Brassus. Jde o jedny z nejkomplikovanějších hodinek na světě s 26 funkcemi a 19 komplikacemi.
A když dokážete vytvořit jednu komplikaci, začnete se zabývat kombinací velkých komplikací. Potom však máte tendenci jít ještě dál, k ultrakomplikacím. Pokud na planetě existuje místo, kde najdete lidi, kteří to dokážou, je to právě Vallée de Joux. A my v Le Brassus jsme v samém srdci Vallée de Joux, je tedy logické v této tradici pokračovat. Ale… nevyrobili jsme takových kusů zase tak moc, v historii jich existuje opravdu jen velice málo.
Takže jsme velice rádi, že jsme po Universelle, Grosse Pièce a ultrakomplikovaných náramkových hodinkách RD#4 (Audemars Piguet představil nejkomplikovanější náramkové hodinky, které kdy vyrobil, model se 40 funkcemi a 23 komplikacemi Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 v roce 2023) mohli představit další model: kapesní hodinky 150th Heritage Pocket Watch, do kterých jsme přidali astronomický systém pro výpočet dat oslav mnoha různých civilizací.
Existuje nějaká historická kolekce nebo hodinky, které si zaslouží znovu pozornost? Před dvěma lety byl instagram plný oblekových hodinek Audemars Piguet se zlatými náramky nazývaných Bamboo z roku 1984, pozornost se věnovala i modelu Cobra z roku 1971.
Zapomenutých věcí je tolik! Především si myslím, že je to opravdu skvělá zpráva, že se sběratelé zajímají o neznámé hodinky, jako je třeba Bamboo, dokonce i my sami musíme provést seriózní a hloubkovou studii jejich historie. Ani my totiž nevíme zdaleka vše, učíme se každý den. Sám se na tento výzkum těším. Zabere nám to pár měsíců, protože musíme jako historici vyrazit do archivů.
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Naši pozornost si zaslouží nejen Bamboo nebo Cobra, ale i Millenary. (Jde o kolekci z roku 1995, kterou navrhl Emmanuel Gueit, autor mj. hodinek Royal Oak Offshore. Charakteristické je pro ni pouzdro ve tvaru horizontálního oválu. Kolekce zmizela z katalogu v roce 2020 a sloužila zejména jako výkladní skříň pro komplikované strojky značky.) A proč se v čase nevrátit ještě dál? Provedli jsme například výzkum hodinek s pouzdry ve tvaru polštářku, které byly v 20. letech minulého století v módě – a byly nádherné, některé měly zobrazení času pomocí jumping hour, jiné byly vybaveny kompletním kalendářem. Máme i hodinky s minutovou repeticí a ultratenkým polštářkovým pouzdrem. Je toho opravdu hodně, co ještě můžeme objevit.
Osobně doufám, že jednoho dne se lidé začnou zajímat o ultratenké kapesní hodinky z let 1910 až 1930. Jsou to mistrovská díla. Když se podíváte na strojek, je ultratenký a krásně zpracovaný. Číselníky mají tyto modely ve dvou až třech barevných odstínech a i pouzdra mají různé tvary. V současné době se dají na sekundárním trhu pořídit téměř zadarmo, když vezmete v úvahu, jakou mohou mít cenu. Možná se tedy jednoho dne někteří lidé začnou zaměřovat právě na ně. A naší rolí je být jim oporou. My totiž trh nevytváříme. Trh je trh. Sběratele zajímá to, co je zajímá. My jsme tu proto, abychom pomáhali, podporovali a dokumentovali naši historii.
Na tradici ultrakomplikovaných hodinek navázala AP v roce 2023 náramkovými hodinkami Code 11.59 RD#4 Universelle, které mají 40 funkcí.
Zmínil jste zobrazení času pomocí jumping hour, tedy číslice v okénku, kterou letos Audemars Piguet představil v nové kolekci Neo Frame. Proč byla tak populární právě ve 20. a 30. letech minulého století?
V našem muzeu můžete vidět platinový pre-model 1271, který Audemars Piguet vyráběl v letech 1929 a 1930. Právě na něj odkazuje letošní časomíra Neo Frame a v AP Chronicles připravujeme článek na toto téma. Začíná už v 17. století, kde jsme našli několik příkladů. Prvním byly stolní hodiny s tímto zobrazením času pro papeže Alexandra VII., který nemohl spát a rušil jej tikot hodin. Ale mohou existovat i starší příklady, dokonce z počátku 17. století. Je jich ovšem velmi málo, jsou to rarity.
Trendem se toto zobrazení stává už ve 20. letech 19. století – nevím proč, ale to byl jeho první zlatý věk. Pak se na něj zapomnělo a znovu se objevuje až v 80. letech 19. století. Roku 1883 si jej nechal patentovat rakouský hodinář… Určitě znáte jeho jméno, když jste z Prahy.
Josef Pallweber?
Ano, byly to kapesní hodinky. Jumping hour se postupně stala symbolem modernity, dnes je toto zobrazení času všude: na telefonech, mikrovlnných troubách, samozřejmě v digitální podobě. Do náramkových hodinek se jumping hour dostává ve 20. letech 20. století. Patent pochází z roku 1915 a podali jej švýcarští hodináři Arthur Dubois a Alfred Spori. A alespoň jedny takové hodinky existují, protože jsme našli sběratele, který má jejich fotografii. Ale fyzicky je nemáme, ztratily se pravděpodobně během první světové války.
Druhé náramkové hodinky s jumping hour, pokud je nám známo, pocházejí z roku 1924 a jsou od Audemars Piguet – jde o kombinaci skokové hodiny a klasické minutové ručky. O několik let později přišel Audemars Piguet s modelem s dvojitým okénkem – nejen pro hodinu, ale i pro minutu. A stal se z něj hit – vyrobili jsme 347 kusů těchto hodinek, ale pak výroba ustala kvůli světové hospodářské krizi.
O tom, jak AP pracuje s dědictvím, svědčí i letošní model Neo Frame. Je inspirován platinovými hodinkami značky z éry art deco.
Proč? Vždyť náramkové hodinky s ručkami se prodávaly dál.
Je těžké to pochopit. Lidé se mění. Očekávání trhu jsou jiná. Trvalo zhruba dvacet let, než jsme prodali poslední čtvery hodinky se dvěma okénky. Najednou je nikdo nechtěl, móda se změnila. Vrátily se v 50. a 60. letech 20. století u menších značek, které se zaměřovaly spíše na vstupní segment trhu, s designem připomínajícím kosmickou loď a s quartzovým pohonem, v 80. letech se vracejí i u luxusních modelů.
Proč se vracejí právě teď, v podobě Neo Frame?
Před deseti lety jsme zahájili projekt s tehdejším CEO Audemars Piguet Françoisem-Henrym Bennahmiasem. Zeptal se nás, které vintage hodinky bychom rádi viděli znovu, a my jsme vybrali 25 různých modelů. Z prvních dvou vznikly edice [Re]master01 a [Re]master02. (První model vznikl v roce 2020 při příležitosti otevření Musée Atelier Audemars Piguet a jeho předlohou byl chronograf 1533 z roku 1943, značka tehdy vyrobila pouhých devět kusů. Současný model má 40mm pouzdro, uvnitř něj je uložen fly-back chronograf se samonátahem. Předloha druhých hodinek pochází z roku 1960 a jde o časomíry se zkoseným obdélníkovým pouzdrem inspirovaným brutalismem, značka jich tehdy vyrobila sedm kusů. Nové hodinky z roku 2024 mají 41mm pouzdro ze slitiny zlata sand gold.)
I třetí model mohl být součástí limitované edice [Re]master, ale Ilaria řekla: „Ne, chceme jít ještě dál. Nechceme dělat jen limitovanou edici. Proč nevytvořit kolekci, nedát hodinkám šanci žít déle a nevyvíjet se přidáním nových prvků a dekorací?“ Takže máme první model Neo Frame, ale můžeme jej zmenšit, přidat další funkce, můžeme s ním dělat cokoliv.
To je samozřejmě perfektní pro budoucnost a atmosféra, kterou Neo Frame evokuje, je stejná jako ta, kterou vyvolávaly hodinky s jumping hour ve 20. letech minulého století. Nové hodinky jsou velmi svěží, originální. Není to jen vintage kousek, není to replika, ukazuje, jak Audemars Piguet uvažuje. Ale máme i restaurátorskou dílnu, kde naopak musí být výsledek co nejbližší originálu. Do hodinek zasahujeme co nejméně – z úcty k původnímu dílu. Ale když je přetváříme do nové podoby, máme volnou ruku.
Hodinky uvedené v roce 1971 mají integrovaný náramek a u sběratelů dostaly přezdívku Cobra. Na sekundárním trhu se těší velké popularitě.
V muzeu jsou k vidění neuvěřitelné modely. Existují nějaké hodinky od Audemars Piguet, které byste v muzeu rádi měli?
Hodinky občas kupujeme v aukcích a ten nejvýznamnější kousek jsme získali loni v prosinci, jde o Grosse Pièce, jsou úžasné. Ano, o některých hodinkách víme, chceme je, ale nemohu vám prozradit, o jaké jde. V muzeu máme pravděpodobně největší sbírku hodinek AP na světě, ale nejen je, máme mnoho modelů z Vallée de Joux. Chceme se totiž dozvědět víc o našich počátcích a o počátcích hodinářství. Ale vždycky bude něco chybět.
Takže abych to shrnul, ano, je to tak. Existují kousky, v jejichž návrat doufáme a na které čekáme už mnoho let. Příkladem jsou třeba přívěskové hodinky z roku 1921, jde o v té době nejmenší minutovou repetici, hodinky odbíjely v pětiminutových intervalech. V archivu jsme našli záznam, ve kterém nezávislý hodinář (Meylan Grosjean) napsal: „Vyrobil jsem je. Dva měsíce jsem trpěl. Málem jsem přišel o zrak. Takže už nikdy žádné další nevyrobím.“ A určitě žádné další opravdu nevyrobil. V roce 1922 jsme je prodali prezidentovi společnosti Tiffany. Od té doby jsme ty hodinky hledali a před rokem se k nám vrátily. Mírně jsme je upravili. Pouzdro sice není stejné, je pravděpodobně z konce 30. let, ale strojek je originální. Když se takové hodinky dostanou do restaurátorské dílny, jsme z toho nadšení, práce na nich je vždycky silný emocionální zážitek.
Letošek v AP věnujete řemeslům. Vyzdvihl byste nějaké silně spojené s Audemars Piguet?
Řemesel je tolik a AP využívá všechna hodinářská řemesla, nejen tradiční. Považoval bych za velmi důležité zmínit například broušení safírového skla, které není vůbec tradiční. To, co je přítomno v každých hodinkách od našich počátků, je dekorace součástek strojku. Jde o různé povrchové úpravy, třeba kartáčování, ale také ruční zkosení hran. Možná to bych vyzdvihl. Zabere opravdu hodně času a neexistuje žádná škola, nezískáte žádný diplom, že umíte zkosit vnitřní hrany součástek. Můžete se to jen naučit v dílně. A rozhodně je součástí naší DNA.
Den, kdy vyrobíme hodinky, které nebudou mít ručně zkosené hrany součástek, bude den, kdy nastane jiná éra, ale doufejme, že k tomu nikdy nedojde. Protože je to součástí našeho smyslu pro detail. Strojky všech našich hodinek musejí být dokonalé.
Onyxové pyramidky modelu Établisseurs Nomade ručně vytvářel nezávislý mistr Mario Senapo, který jako jeden z mála dokáže kameny ručně opracovávat.
V posledních letech se vracejí do módy číselníky vyrobené z polodrahokamů – a Audemars Piguet polodrahokamy zpracovává dokonale. Přitom také nejde o staré řemeslo. Nebo je tomu jinak?
Je tomu jinak, vše začalo v našem údolí Vallée de Joux ještě před založením Audemars Piguet. Suzanne Piguet, provdaná Audemars, tu žila ve druhé polovině 18. století a byla lapidaire (řezala drahokamy a polodrahokamy), její muž Louis-Benjamin Audemars byl také lapidaire. Jak jistě víte, Suzanne Audemars je velkou dámou Audemars Piguet. (Během zimy v letech 1791/92 zachvátila Vallée de Joux neznámá infekce, která zabila Suzannina muže i některé z jejich dětí. Aby přeživším potomkům zajistila obživu, nechala je Suzanne vyučit hodinářskému řemeslu.)
Takže jsem jako poslední vybrala dobrou otázku.
Je to velmi dobrá otázka. Je to tedy velmi hluboké téma, protože opracovávání a řezání kamenů už neexistuje ani se jej nikde nenaučíte. V našem projektu Atelier des Établisseurs (výsledkem je trojice nádherných hodinek zdobených polodrahokamy, a to nejen na číselnících, ale například i na náramcích) jsme spolupracovali s Mariem Senapem. Je to gemolog a zároveň lapidaire, který založil malou dílnu ve vesnici jménem Cossonay. Byl jsem tam před dvěma lety a také včera, kdy jsme tam naše hodinky na téma établisage prezentovali. Je to člověk, který řeže nejen číselníky, ale například i konkrétně kameny na náramku hodinek Établisseurs Galets. Aby dosáhl přesného asymetrického tvaru, je zapotřebí ruční práce. Jeho práce vyžaduje hodně pozornosti a odhodlání. Na projektu spolupracoval se ženevskou šperkařskou Nadiou Morgenthaler, která je autorkou náramku Établisseurs Galets jako takového. Rádi spolupracujeme s nezávislými tvůrci, ukazujeme jejich práci a podporujeme je, protože to potřebují. Potřebují to, aby mohli existovat a předávat své umění novým generacím, motivovat nové lidi.