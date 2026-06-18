Showroom značky Rolex stojí na vrcholu Mount Titlis ve výšce přes 3 000 metrů nad mořem, na hranici kantonů Obwalden a Bern, zhruba 40 kilometrů jižně od Lucernu, píše portál HypeBeats.
To nejzajímavější je právě to, že dostat se k němu lze jedině lanovkou, a právě ta odlehlost z místa dělá novou destinaci pro sběratele hodinek i cestovatele z celého světa. Dokonce i samotná volba lokality dává smysl, protože Rolex má kořeny právě hluboko v horských expedicích.
Telekomunikační věž, která dostala druhý život
Butik sídlí v nově přestavěné Titlis Tower, kterou navrhlo studio Herzog&de Meuron. Namísto demolice původní telekomunikační infrastruktury z 80. let architekti důmyslně využili 56 metrů vysokou ocelovou anténu tak, že ji propojili se dvěma plně prosklenými horizontálními tělesy.
Výsledná křížová konzolová konstrukce využívá odolnou kombinaci pozinkované oceli, betonu a skla, která byla speciálně navržena tak, aby odolávala extrémním alpským povětrnostním podmínkám.
Mramor Verde Alpi a výhled na ledovec
Interiér spojuje ikonické věci, na které jsme se značkou zvyklí, ale navíc je propojuje s krásou okolí. Butiku dominuje výrazná stěna z mramoru Verde Alpi, doplněná o paletu přírodního dřeva a kamene.
Hlavní roli ale hrají okna od podlahy ke stropu. Rámují 360stupňový panoramatický výhled k zaledněnému vrcholu a masivu Bernských Alp.
Rušný rok pro Rolex
Otevření přichází v roce, kdy se toho kolem značky děje hodně. Rolex letos totiž už podruhé zvyšuje ceny zlatých modelů a hodinkový trh celkově jede ve vysokých obrátkách. Důkazem toho je i to, že značka za minulý rok prodala hodinky za rekordních zhruba 294 miliard korun.