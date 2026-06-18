Rolex otevřel nejvýše položený butik na světě. Dostanete se tam jen lanovkou


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Nový butik Rolex ve švýcarských Alpách | foto: Rolex/Bucherer

Jan Houška
  16:00
Nový rekord luxusu se teď píše ve výšce, kam vás vyveze jen lanovka. Rolex totiž otevřel na vrcholu Mount Titlis svůj nejvýše položený obchod na světě, a to uvnitř přestavěné telekomunikační věže.

Showroom značky Rolex stojí na vrcholu Mount Titlis ve výšce přes 3 000 metrů nad mořem, na hranici kantonů Obwalden a Bern, zhruba 40 kilometrů jižně od Lucernu, píše portál HypeBeats.

To nejzajímavější je právě to, že dostat se k němu lze jedině lanovkou, a právě ta odlehlost z místa dělá novou destinaci pro sběratele hodinek i cestovatele z celého světa. Dokonce i samotná volba lokality dává smysl, protože Rolex má kořeny právě hluboko v horských expedicích.

Telekomunikační věž, která dostala druhý život

Butik sídlí v nově přestavěné Titlis Tower, kterou navrhlo studio Herzog&de Meuron. Namísto demolice původní telekomunikační infrastruktury z 80. let architekti důmyslně využili 56 metrů vysokou ocelovou anténu tak, že ji propojili se dvěma plně prosklenými horizontálními tělesy.

Výsledná křížová konzolová konstrukce využívá odolnou kombinaci pozinkované oceli, betonu a skla, která byla speciálně navržena tak, aby odolávala extrémním alpským povětrnostním podmínkám.

Nový Butik značky Rolex ve švýcarských alpách

Mramor Verde Alpi a výhled na ledovec

Interiér spojuje ikonické věci, na které jsme se značkou zvyklí, ale navíc je propojuje s krásou okolí. Butiku dominuje výrazná stěna z mramoru Verde Alpi, doplněná o paletu přírodního dřeva a kamene.

Hlavní roli ale hrají okna od podlahy ke stropu. Rámují 360stupňový panoramatický výhled k zaledněnému vrcholu a masivu Bernských Alp.

Rušný rok pro Rolex

Otevření přichází v roce, kdy se toho kolem značky děje hodně. Rolex letos totiž už podruhé zvyšuje ceny zlatých modelů a hodinkový trh celkově jede ve vysokých obrátkách. Důkazem toho je i to, že značka za minulý rok prodala hodinky za rekordních zhruba 294 miliard korun.

Nový butik Rolex ve švýcarských Alpách
Nový Butik značky Rolex ve švýcarských alpách
Nový Butik značky Rolex ve švýcarských alpách
Nový Butik značky Rolex ve švýcarských alpách
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