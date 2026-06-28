Hodinky, které vám vykouzlí úsměv na tváři
Ve světě luxusních hodinek bývá všechno až smrtelně vážné. Historie. Dědictví. Komplikace. Limitované edice. Nekonečné debaty o strojcích, které pochopí jen hrstka sběratelů. A pak přijde Ralph Lauren a na ciferník umístí medvěda v saku.
Přesně to udělala značka ve své nejnovější novince z kolekce Polo Bear. A výsledek je překvapivě stylový. Možná dokonce stylovější než většina hodinek, které letos vznikly.
Módní ikona, která existuje déle než většina trendů
Pokud nejste fanoušci značky Ralph Lauren, možná vás překvapí, že Polo Bear není žádná novinka. Ikonický medvěd se poprvé objevil už na začátku devadesátých let a postupně se stal jedním z nejrozpoznatelnějších symbolů celé značky. Objevoval se na svetrech, mikinách, košilích i doplňcích. Dnes má téměř kultovní status. Nové hodinky na tuto tradici navazují.
Na krémově bílém ciferníku stojí medvěd oblečený přesně tak, jak bychom od Ralph Lauren očekávali. Sako, kravata, chinos kalhoty a estetika americké univerzitní klasiky, která značku proslavila po celém světě. Právě tento „preppy“ styl se stal hlavní inspirací celé novinky.
V době tichého luxusu působí skoro osvěžujícím dojmem
Je zajímavé, jak dobře tyhle hodinky zapadají do současné módy. Poslední roky se nesou ve znamení quiet luxury. Jenže spolu s tím přišla i určitá uniformita a všechno začalo vypadat trochu stejně. Právě proto působí nový Polo Bear tak sympaticky. Má charakter, humor a hlavně se nesnaží být za každou cenu seriózní.
Pod hravým ciferníkem se skrývá poctivá mechanika
Uvnitř ocelového pouzdra o průměru 42 mm pracuje automatický strojek RL200, který pro Ralph Lauren vyrábí švýcarská společnost Sellita. Nejde tedy o módní hodinky bez hodinářského základu, ale o plnohodnotný mechanický model.
Zajímavostí je také řemínek. Ralph Lauren sáhl po hedvábném provedení s regimental proužky, které odkazují na britskou univerzitní tradici a ještě více podtrhují celou preppy estetiku. Podle značky je navíc snadno vyměnitelný, takže hodinky lze rychle přizpůsobit různým outfitům.
Možná nejvíc cool Ralph Lauren hodinky všech dob
Některé značky vyrábějí hodinky, které by mohl navrhnout kdokoliv. A pak jsou tu značky, které dokážou svou identitu dostat i na několik centimetrů ciferníku. Právě to se povedlo Ralph Lauren.
Nový Preppy Bear není pokusem konkurovat Rolexu ani značce Patek Philippe. Nesnaží se být nejkomplikovanější ani nejdražší. Místo toho dělá něco mnohem zajímavějšího. Připomíná, že luxus nemusí být vždy vážný. A že někdy jsou nejstylovější hodinky ty, které si samy ze sebe umí trochu udělat legraci. A upřímně? V létě 2026 je to možná přesně to, co hodinářský svět potřeboval.